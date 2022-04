La “lectio magistralis” di Marco Materazzi: salirà in cattedra per formare nuovi atleti vincenti Dalla Coppa del Mondo alle aule universitarie: Marco Materazzi salirà in cattedra spiegando a giovani studenti-atleti di tutto il mondo cosa ci sia dentro la mente di un vincitore.

A cura di Alessio Pediglieri

Dai fasti di Berlino 2006 all'aula magna dell'Università nel 2022: Marco Materazzi a quindici anni di distanza dalla vittoria dei Mondiali in Germania si è costruito una nuova realtà, ma sempre con il solito e unico filo conduttore, mostrare la sua indole da leader. E così, l'ex difensore azzurro e dell'Inter ha assunto la carica di Direttore Tecnico non di una società calcistica ma del Soccer Management Institute, uno degli istituti di alta formazione sportiva più prestigiosi in Europa.

L'appuntamento con Materazzi versione ‘professore' è per il prossimo 26 aprile, a Roma, alle 14:00 quando si spalancheranno le porte dell'Aula Magna della Link Campus University per accogliere decine e decine di studenti-atleti da ogni parte del mondo che lo ascolteranno trattare una delle materie in cui evidentemente non si sente di avere rivali: come vincere e imporre la propria leadership.

L'incontro non a caso porta un titolo ulteriormente chiarificatore "Inside the Mind of a Winner" durante il quale si mostrerà come il duro lavoro, la perseveranza e una precisa e costante formazione si possano riuscire ad ottenere risultati unici, come fu per "Matrix", campione del Mondo con l'Italia di Lippi contro ogni pronostico, nel 2006 e poi tra gli eroi del ‘Triplete' dell'Inter di Mourinho targato 2010.

Materazzi bacia la Coppa del Mondo: l’Italia ha appena battuto la Francia in finale (2006)

"Siamo orgogliosi di avere Marco nel nostro team" ha commentato soddisfatto il presidente del Soccer Management Institute, Stefano Radio, una iniziativa nata dall'unione di intenti del College Life Italia insieme alla Link Campus University, con sede a Roma. "Abbiamo intrapreso una rivoluzione culturale attraverso un programma unico che rappresenta il punto di riferimento per i giovani che da tutto il mondo sognano di studiare e giocare a calcio in Italia". Non a caso, proprio durante la parentesi italiana, gli studenti non solo dovranno pensare a studiare ma potranno anche continuare a giocare a calcio seguendo i programmi del Campus.

Da parte sua, Materazzi si è detto entusiasta di questa iniziativa ed è pronto a intraprendere un'avventura completamente nuova per lui: "Il nostro obiettivo è quello di portare una metodologia innovativa che possa diventare un punto di riferimento per la formazione di atleti in giro per il mondo – ha sottolineato Matrix – Per me comunque, è un grande piacere condividere le mie esperienze da sportivo e da uomo alla prossima generazione di leader".