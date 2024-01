La Juve non può prendere Cherubini dalla Roma: un colpo al ginocchio fa saltare totalmente l’affare Luigi Cherubini non vestirà la maglia della Juventus. L’affare di mercato tra la Roma e i bianconeri salta clamorosamente a causa di un infortunio del giocatore: da un semplice controllo medico all’intervento chirurgico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Con il passaggio di Huijsen dalla Juventus alla Roma sembrava ormai cosa fatta anche il trasferimento dai giallorossi ai bianconeri di Luigi Cherubini. Il capitano della Primavera dei capitolini era stato inserito in un affare slegato dall'operazione Huijsen alla corte di Mourinho. Il giocatore sembrava infatti pronto a vestire la maglia della Juventus al termine di un trasferimento di mercato last minute portato avanti da Giuntoli e Manna.

Il trasferimento doveva avvenire a titolo definitivo con la Roma che, in caso di cessione futura da parte della Juve, avrebbe ricevuto il 50% della cifra incassata. Tutto questo non sarà più possibile dato che incredibilmente un infortunio del ragazzo ha visto la Roma costretta a farlo sottoporre a un intervento chirurgico. I giallorossi avrebbero così informato la Juventus che nonostante la volontà di prenderlo lo stesso, si è trovata di fronte la perseveranza del club capitolino che non ha voluto lasciare solo il ragazzo.

Luigi Cherubini con la maglia dell'Italia.

Cherubini nei giorni scorsi aveva infatti subito un colpo al ginocchio. Gli accertamenti al quale si è sottoposto il giocatore successivamente però hanno messo in evidenza più grande di ciò che si pensava inizialmente. I medici infatti, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, si sono accorti di una cisti che va rimossa quanto prima. Il giocatore per questo deve fermarsi e operarsi. Salta così, almeno per il momento, il trasferimento alla Juventus a gennaio.

Un problema però non di poco conto dato che il contratto di Cherubini è in scadenza. La Roma a questo punto darà tutto il supporto possibile al giocatore rinnovandogli anche il contratto fino al rientro in campo. A quel punto è auspicabile che la trattativa con la Juventus possa essere ripresa anche se ci sarà da capire bene davvero come si concluderà la vicenda. Il mercato è sempre imprevedibile. Cherubini è un esterno d'attacco che piace molto alla Juve impiegato prevalentemente sull'out mancino, capace di stazionare anche a destra e zona centrale.