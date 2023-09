La grande gloria si accorge che un tifoso gli ha rubato lo smartphone: caos nei festeggiamenti Diego Lugano, ex perno della nazionale uruguaiana, si è scatenato contro un tifoso che nei festeggiamenti del titolo del San Paolo ha provato a rubargli lo smartphone.

A cura di Marco Beltrami

Curioso fuori programma in occasione delle celebrazioni in Brasile per la vittoria del San Paolo. Protagonista Diego Lugano, l'ex difensore e perno dell'Uruguay che ha dovuto fare i conti con il tentativo di un ladro di portargli via lo smartphone. È successo davvero di tutto, con un parapiglia che si è chiuso con il "lieto fine".

Diego Lugano ha scritto pagine importanti di storia del calcio sudamericano. L’ex difensore con passaporto italiano ha collezionato quasi 100 presenza con la Celeste vincendo la Coppa America nel 2011. Al suo attivo tantissime squadre di club anche in Europa: PSG, Malaga, WBA. Nel San Paolo ha poi lasciato un segno indelebile, giocando dal 2003 al 2006 e poi nell’ultima annata della sua carriera prima del ritiro nel 2016/2017.

Un feeling molto forte quello con il club brasiliano e soprattutto con la piazza, certificato anche dalle scene di giubilo riservategli. Lugano infatti ha deciso di partecipare ai festeggiamenti del Tricolor Paulista mischiandosi con i sostenitori. Questi ultimi lo hanno riconosciuto, anche se in "incognito" e hanno provato a scattare foto e condividere l'esultanza per la vittoria del titolo nazionale dopo 15 anni di digiuno. Nella foga del momento però c'è stato un curioso imprevisto.

Un sostenitore del San Paolo, o un uomo che si era infiltrato nei festeggiamenti, è passato vicino a Lugano. Nella calca questo ragazzo, come si può notare in un video condiviso da un popolare giornalista sudamericano, si abbassa e si appropria dello smartphone che l'ex difensore aveva nella tasca dei suoi pantaloni. Il suo volto in primo piano è ben visibile nelle immagini. Dopo qualche secondo, la grande gloria del San Paolo si accorge del furto e inizia a muoversi con decisione.

Lugano ha identificato il ladro provando a bloccarlo. L'uomo che ha provato a giustificarsi è stato raggiunto anche dagli altri tifosi del San Paolo che lo hanno aggredito con un principio di linciaggio. Fortunatamente sul posto è arrivata la polizia che ha provveduto a prendere in custodia il ladro. Lugano dunque ha dimostrato di essere ancora bravo nel recupero: dopo aver rischiato di essere beffato è riuscito a ritrovare la marcatura giusta.