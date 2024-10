video suggerito

La Francia snobba Maignan, non sarà lui il capitano: il portiere deluso dalla scelta di Deschamps Maignan avrebbe voluto approfittare delle assenze di Mbappé e Kanté per vestire i gradi di capitano ma ha fatto un’amara scoperta: la fascia toccherà a Tchouaméni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La sosta per le nazionali non sta regalando fin qui grandi gioie a Mike Maignan che è scontento prima ancora di scendere in campo. Dopo il ritiro di Griezmann e l'assenza per infortunio di Mbappé il commissario tecnico Didier Deschamps avrebbe dovuto scegliere il nuovo capitano della Francia e nella lista dei papabili c'era il nome del portiere: il giocatore del Milan era tra i candidati principali per la leadership mostrata negli ultimi mesi ma ha dovuto ingoiare un boccone amaro quando ha scoperto che la fascia sarebbe andata al braccio di Aurélien Tchouaméni. Uno smacco di non poco conto, visto che il rossonero aveva tanti motivi per rivendicare quel ruolo che al momento non gli è stato assegnato.

La delusione di Maignan con la Francia

Sono ancora vivide le immagini del portiere che dopo la brutta sconfitta con l'Italia ha provato a risollevare i suoi compagni negli spogliatoi. Un discorso da vero leader per scuotere la Francia in un momento difficile, con un atteggiamento da capitano che bacchetta i suoi giocatori per una partita storta dall'inizio alla fine. Ed era proprio a quella circostanza che Maignan si aggrappava per ricevere questa soddisfazione nelle prossime due partite di Nations League dove tutti i capitani designati sono assenti: Griezmann ha annunciato da poco il ritiro dalla nazionale mentre Mbappé e Kanté sono stati entrambi lasciati a casa per infortunio.

Chi meglio di lui per sostituirli? Il suo nome era in cima alla lista delle preferenze ma evidentemente Deschamps non la pensa così dato che ha deciso che i gradi di capitano toccheranno per la prima volta a Tchouaméni. Una scelta che avrebbe creato una delusione enorme per il portiere che si è sentito snobbato dal commissario tecnico. Secondo RMC Maignan avrebbe espresso tutto il suo disappunto, ma questo non ha influito sulla scelta che è comunque ricaduta sul centrocampista del Real Madrid.