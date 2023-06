La folle giornata dell’Arsenal sul mercato: in poche ore spesi 180 milioni per due giocatori L’Arsenal in una sola giornata ha messo a segno due grandi e costosi colpi sul mercato. I Gunners in un colpo solo hanno speso 180 milioni di euro per prendersi Havertz e Rice: affari tutti londinesi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Che il mercato inglese avesse risorse illimitate ce ne eravamo accorti tutti in Europa, ma che potesse arrivare a tanto forse no. Ma andiamo con ordine. Sono ancora fresche nella nostra testa le immagini del Chelsea che in poco meno di una stagione tra la sessione estiva e quella di gennaio riuscì a spendere un patrimonio sul mercato per comprare a cifre spropositate calciatori di ogni genere. La storia si ripete anche in questa stagione ma non sulla sponda dei Blues bensì su quella dei Gunners che dall'altra parte di Londra sono riusciti a chiudere due acquisti favolosi in poco meno di due ore.

All'improvviso sui canali social dell'Arsenal è spuntato l'annuncio dell'acquisto di Kai Havertz proprio dal Chelsea. L'attaccante tedesco, protagonista dell'ultima Champions vinta dai Blues, ha prima salutato quelli che saranno ormai i suoi vecchi tifosi per poi lanciarsi in questa avventura tutta nuova. Ma non è tutto: non contento l'Arsenal ha anche chiuso l'accordo con il West Ham per l'acquisto di Declan Rice. La somma complessiva di entrambe le operazioni è di 180 milioni di euro.

Havertz ha dato l'addio al Chelsea andando a ufficializzare la sottoscrizione di un contratto importante con l'Arsenal per una cifra pari a 75 milioni di euro. Questo il costo del suo cartellino che ha permesso anche alle casse dei Blues di riuscire ad assicurarsi un'entrata importante e non solo acquisti. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà ai Gunners fino al 2028 per la soddisfazione di mister Arteta che ha espresso il suo entusiasmo per questo colpo: "Kai è un giocatore top. Ha grande versatilità ed è un giocatore intelligente. Porterà una grandissima dose di forza al nostro centrocampo e varietà al nostro gioco. Accogliamo Kai e la sua famiglia all'Arsenal, non vediamo l'ora di iniziare a lavorare con lui quando inizieremo la pre-season".

Declan Rice con la coppa della Conference League tra le mani dopo il successo sulla Fiorentina.

Ma non è tutto perché da tempo l'Arsenal era sulle tracce di Declan Rice, capitano e bandiera del West Ham. I Gunners erano pronti a chiudere l'acquisto ma l'altro club londinese ha sempre provato a resistere fino alla giornata di oggi quando l'Arsenal ha messo sul piatto la cifra che ha convinto il West Ham. Questi ultimi hanno fatto sapere di aver accettato l'offerta da 100 milioni di sterline più 5 milioni di sterline di bonus per il giocatore. I due club rimangono in trattative sulla struttura dell'accordo e sui termini di pagamento, poiché il West Ham vuole che vengano pagati 100 milioni di sterline entro 18 mesi. Ma di fatto l'affare è concluso con quasi 200 milioni spesi in due ore.