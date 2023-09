La Figc prepara una causa di risarcimento a Mancini: la mossa di Gravina ha l’appoggio di tutti La FIGC è pronto a dare inizio all’iter per una causa di risarcimento contro Roberto Mancini. L’ha annunciato Gabriele Gravina ottenendo l’appoggio di tutto il consiglio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il caos di Ferragosto è ancora vivo nella mente di tutti. Roberto Mancini presentò le dimissioni da Ct dell'Italia proprio a pochi giorni dalle convocazioni per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Europei contro Macedoni del Nord e Ucraina. Un fulmine a ciel sereno all'interno della Federazione che mai si sarebbe aspettata una mossa così immediata da parte del proprio commissario tecnico. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in pochi giorni dovette infatti smuovere mari e monti per cercare di ingaggiare subito un nuovo Ct.

La nomina di Luciano Spalletti arrivò ufficialmente dopo qualche giorno e l'allenatore ex Napoli campione d'Italia in carica in Serie A dovette subito rimboccarsi le maniche sedendosi su quella scottante panchina riuscendo a guadagnare 4 punti in quelle due partite. Mancini nel frattempo è diventato Ct dell'Arabia Saudita. La ciliegina sulla torta in un terremoto generale che si era scatenato tra Gravina e il direttivo che oggi ha portato all'inizio dell'iter per un'ipotesi di richiesta di risarcimento nei confronti dello stesso Roberto Mancini.

Mancini e Gravina insieme dopo la vittoria dell’Italia agli Europei 2020/21

Inizia dunque questo processo che potrebbe essere lungo e tortuoso. Ad annunciarne l'inizio proprio Gravina alla fine del consiglio federale odierno. L'Ansa riporta le dichiarazioni del presidente della FIGC: "Ho informato il consiglio di tutto quanto successo ad agosto, in termini di recesso immediato dal contratto con la presentazione delle dimissioni – ha detto – Il consiglio ha deliberato di poter dare mandato a un professionista per avere un parere tecnico legale e capire che opportunità ci possano essere su un'ipotesi di richiesta di risarcimento".

"Il tema – ha aggiunto ancora Gravina – tornerà all'attenzione del consiglio dopo il parere di un professionista". Gravina ha fatto poi riferimento all'incontro fugace e casuale avuto proprio con Mancini: "Ieri – ha poi aggiunto il presidente della Figc – ci siamo visti alla cena di gala della Ryder, ma ci siamo solo salutati nel principio del rispetto e dell'educazione che è fondamentale nel mondo civile e sportivo". Da capire ora quali saranno le prossime mosse della Federazione che su questa questione si è mossa compatta appoggiando totalmente Gravina.