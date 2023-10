La fidanzata dello juventino Fagioli travolta dall’odio social: “Quell’infame del tuo ragazzo” Il calciatore della Juve, indagato dalla Procura di Torino per scommesse illegali, è stato costretto a limitare i commenti sui profili social. Ma la rabbia di tifosi e odiatori da tastiera ha preso di mira anche la fidanzata. Tra tanto livore, però, c’è anche chi si schiera in loro difesa.

La rabbia dei tifosi esplosa anche sotto i post della fidanzata di Fagioli, Giulia Bernacci.

Nicolò Fagioli è indagato dalla Procura di Torino per scommesse online effettuate su piattaforme illecite. Nel fascicolo che ricompone il mosaico dell'inchiesta c'è anche il nome del calciatore della Juventus: c'è finito (secondo quanto raccolto dagli inquirenti) per aver piazzato puntate presso bookmakers senza licenza attraverso siti non autorizzati dallo Stato italiano e, come tali, riconosciuti fuorilegge.

Se dal punto di vista penale i rischi e le conseguenze non sono preoccupanti (in caso di reato accertato, può cavarsela con una sanzione pecuniaria), sotto il profilo sportivo invece i riflessi di questa situazione potrebbero essere durissimi. La squalifica "non inferiore ai 3 anni" (come si apprende dall'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva su divieto di scommesse e obbligo di denuncia), oltre a "un'ammenda non inferiore ai 25 mila euro", è lo spauracchio che pende come una spada di Damocle tra capo e collo del centrocampista 22enne.

Il centrocampista 22enne della Juve, Fagioli, indagato dalla Procura di Torino.

Non è l'unico spettro che aleggia nell'ambiente bianconero considerato che, in virtù del comma 5 dello stesso articolo, potrebbero essere inibiti anche tutti quei giocatori della Juve che, in caso di comprovata conoscenza della situazione e relativa mancata denuncia, pagherebbero le ripercussioni con sanzioni sportive più lievi ma ugualmente gravi sul piano dell'immagine.

I legali di Fagioli hanno raccontato all'Agenzia di Stampa, Ansa, la loro versione dei fatti e alzato il velo anche su un dettaglio della vicenda e delle ipotesi di reato dalle quali dovrà difendersi: il loro assistito si sarebbe autodenunciato, mostrando così "massima trasparenza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale".

Fagioli è stato costretto a limitare i commenti sui profili social, tale è stata la mole di commenti e messaggi (alcuni anche molto pesanti) in calce ai suoi post. L'odio da tastiera non ha risparmiato nemmeno la sua fidanzata, Giulia Bernacci. Basta dare un'occhiata a ciò che le hanno scritto in calce alle foto condivise sulla sua pagina Instagram. Si va da frasi del tipo "Dici a quello sfigato del tuo fidanzato che neanche sa cos'è Torino" ad altre dai toni anche più pesanti come "Dici a quell'infame del tuo ragazzo che è inutile che limita i messaggi da codardo qual'è". E ancora "complimenti per stare con un uomo di m… Un senza p….".

Tra tanto livore, però, spiccano anche molti altri utenti che si schierano dalla parte della giovane e dello stesso Fagioli. "Dai un forte abbraccio a Nico che in questo momento ne ha tanto bisogno. Noi siamo e saremo sempre qui per qualsiasi cosa", scrive uno. E c'è chi fa riferimento anche l'ipocrisia di certi atteggiamenti: "I subumani che commentano sotto le sue foto scrivendo cose poco carine su Fagioli: leoni da tastiera, la peggior feccia. Magari siete gli stessi che fra qualche mese gli chiederanno le foto e/o l’autografo sulla maglietta. I processi si fanno in tribunale, non su Instagram. Smettetela con queste g(f)ogne mediatiche, sono ragazzi, sono delle persone e delle persone bisogna aver rispetto o al massimo tacere."