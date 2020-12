Il mondo del calcio ha cambiato radicalmente il suo modo di essere nell'agosto del 2016 quando, durante la partita di USL (United Soccer League, il campionato di secondo livello in America) tra Pro New York Red Bulls II e Orlando City B l'arbitro Ismail Elfath, in due differenti episodi, decise di consultare per la prima volta in assoluto il VAR. Da quel momento, il calcio non è stato più lo stesso con la moviola in campo che è entrata pian piano e sempre più prepotentemente nel mondo del pallone.

Il VAR (o la VAR) oggi è utilizzato in ogni campionato di calcio patrocinato dall'UEFA ed è entrato anche nelle competizioni internazionali, anche se non ancora in tutte le fasi (vedasi ad esempio in Europa League dove al momento è presente soltanto nelle fasi a eliminazione diretta e solo dal 2021 sarà presente dall'inizio del torneo). Il Video Assistant Referee è legato a ferrei protocolli di gestione, sta subendo via via alcune modifiche e migliorie e prossimamente si lavora per poter permettere di avere ancora maggiore trasparenza tra ciò che si decide davanti ad un monitor e quanto accade in campo.

A Coverciano, ad esempio, si sta lavorando per una VAR Room centrale per poter perfezionare ancora l'utilizzo della moviola che ha frenato ma non eliminato critiche e polemiche post partita. Un aiuto agli arbitri, un elemento oggettivo a bordo campo, un regolamento ferreo d'attuazione, ma comunque, soltanto un'aggiunta e non una sostituzione alle decisioni del gruppo arbitrale che continua a gestire il tutto in completa autonomia. Su falli, ammonizioni ed espulsioni, fuorigioco, gol e rigori.

Il primo rigore col VAR in Juve-Cagliari

Sui rigori, da quando è entrato in funzione il VAR in Serie A, c'è chi è riuscito ad usufruire maggiormente della tecnologia, dimostrando una maggior presenza nelle aree avversarie e una pericolosità superiore alle altre squadre. Il VAR è entrato poi in vigore nel campionato di Serie A nella stagione 2017-18. E' stato usato per la prima volta in Juventus-Cagliari al 37′ del primo tempo: venne decretato un rigore a favore dei sardi.

A capitanare questa speciale classifica è la Lazio di Simone Inzaghi, davanti a Juventus e Sampdoria, classica outsider sul podio. I blucerchiati precedono tre big come Inter, Roma e Milan mentre un'altra grande appare più ritardataria in classifica, il Napoli: solamente a metà con 17 rigori assegnati. Fanalino di coda il neo promosso Spezia con un solo penalty a favore.

Classifica Serie A per rigori assegnati da quando c'è il VAR