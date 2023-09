La carriera di Mastour riparte, è di nuovo nella massima serie: a 25 anni tutto è ancora possibile Hachim Mastour ha una nuova squadra, nella massima serie marocchina: domenica scorsa l’ex enfant prodige del Milan è stato lanciato nella mischia. A 25 anni c’è ancora tanto calcio davanti a lui.

A cura di Paolo Fiorenza

Sembra passato un secolo da quando Hachim Mastour, un ragazzino di 14 anni che col pallone tra i piedi era un fenomeno, fu tesserato dal Milan grazie ad un colpo di Adriano Galliani, che nel 2012 bruciò l'Inter per mettere le mani su quello che molti indicavano come un calciatore che nei decenni a venire avrebbe segnato un'epoca. Mastour, nato a Reggio Emilia da genitori marocchini, non ha tuttavia mantenuto le promesse, non riuscendo mai a esordire nella prima squadra rossonera e venendo poi girato in un paio prestiti all'estero (Malaga e Zwolle) dove non riuscì a imporsi.

Il suo sogno di diventare una stella del Milan e della Serie A finì nell'estate del 2018, quando dopo aver trascorso l'ultimo anno di contratto col Diavolo senza mai mettere piede in campo, a 20 anni si accasò a parametro zero al Lamia in Grecia, un altro flop che portò all'anticipata risoluzione nel marzo successivo. Rimasto fermo per qualche mese, Mastour nell'ottobre del 2019 firmò un triennale con la Reggina in Serie C, venendo spedito poi in prestito al Carpi dopo un anno e mezzo, nel gennaio 2021. Tornato nel club calabrese a fine stagione, si accordò per la risoluzione consensuale con un anno di anticipo sulla scadenza.

Hachim Mastour ha compiuto 25 anni lo scorso 15 giugno: eccolo in allenamento qualche giorno fa

A 23 anni l'ex enfant prodige si ritrovò disoccupato, restando fermo un anno. Poi la sua rinascita l'estate scorsa, col ritorno alle origini, in Marocco, firmando per il Renaissance Club Athletic Zemamra, un club di seconda divisione. Insignito della fascia di capitano e della maglia numero 10, Mastour ha avuto l'umiltà di rimettersi in gioco, contribuendo alla promozione della squadra nella massima serie.

È stato il trampolino per un ulteriore passo verso la risalita nel calcio che conta: lo scorso 1 luglio, due settimane dopo aver compiuto 25 anni, Mastour ha firmato per l'Union Touarga Sport, club di Rabat che milita nella Botola 1 Pro, il campionato di prima divisione marocchino. La squadra è attualmente sesta dopo le prime quattro giornate del torneo e Hachim – che ha preso il numero 8 – sta piano piano entrando nelle rotazioni del tecnico.

Dopo aver giocato un minuto nel finale del precedente match contro il Berkane, Mastour è stato lanciato in campo negli ultimi 25 minuti dell'ultimo turno, giocato domenica scorsa in casa del Raja Casablanca. Una sconfitta contro una delle squadre più forti del torneo, ma per Hachim è l'ennesimo treno che parte dalla stazione dei suoi sogni. L'età è ancora dalla sua, la voglia di non mollare anche: c'è ancora tanto calcio nella sua vita.