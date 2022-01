Konan ucciso a 32 anni: l’attaccante avvelenato da un cugino mentre era in vacanza Terribile fine per l’attaccante ivoriano, che si trovava in patria per trascorrervi le vacanze di fine anno. Il saluto commosso dei suoi ex club.

A cura di Paolo Fiorenza

Oussou Konan aveva voluto salutare il nuovo anno in patria, pronto a tornare in Arabia Saudita dopo le festività per rimettersi gli scarpini e difendere i colori dell'Al-Bukiryah, club col quale aveva firmato l'estate scorsa. Il 32enne attaccante si trovava in Costa d'Avorio e mai pensava che lì avrebbe trovato una morte improvvisa: un omicidio a quanto risulta dalle prime indagini sulla vicenda.

L'ex giocatore di Al-Ahly, Gaziantep e Losanna tra le altre – un giramondo del pallone – è morto nella sua città natale di Yopougon, un sobborgo della capitale Abidjan. I primi riscontri del caso – riferisce il portale egiziano KingFut – portano a ritenere che la causa del decesso sia stata un avvelenamento, con il cugino di Konan responsabile.

Nato nel 1989, Konan aveva iniziato la propria carriera nel 2006, entrando subito a far parte di una delle squadre più grandi del suo Paese, l'Africa Sports. Due anni dopo, 19enne, aveva iniziato le sue esperienze all'estero, firmando per l'Esperance in Tunisia. Poi è passato per l'Egitto e da lì in Turchia, Finlandia, Oman e Vietnam. Il suo ultimo club era l'Al-Bukiryah in Arabia Saudita, dove era arrivato da svincolato nel settembre del 2021.

La terribile notizia è stata accolta con sgomento e tristezza dai suoi ex club, che hanno rivolto un ultimo commosso saluto a Konan sui propri profili social, dai finlandesi dell'HJK agli egiziani dell'Al-Ahly. "Vogliamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla Federcalcio della Costa d'Avorio e alla famiglia e agli amici di Oussou Konan, ex attaccante del club, scomparso lunedì – scrive il club del Cairo – Il nostro pensiero va a coloro che hanno subìto questa triste notizia. Possa la sua anima riposare in pace".