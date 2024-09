video suggerito

Inzaghi risponde alla domanda sugli ultrà dell’Inter: “Il club ci ha chiesto di non fare commenti” Simone Inzaghi presenta la gara di Champions League contro la Stella Rossa e risponde sull’indagine della procura di Milano sugli ultrà dell’Inter e la Curva Nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi presenta la gara di Champions League contro la Stella Rossa in conferenza stampa e risponde sull'indagine della procura di Milano sugli ultrà dell'Inter e la Curva Nord: "C'è un'indagine in corso, il club c'ha chiesto di non fare commenti".

Così il tecnico dell’Inter ha commentato l’indagine sugli ultras in cui compare anche il suo nome nelle intercettazioni.

Inzaghi sulle scelte in attacco: "Devo ancora decidere"

Dopo le critiche post-derby, è arrivata la vittoria di Udine a placare gli animi caldi ma l'allenatore nerazzurro svela cosa ha detto alla sua squadra in questi primi mesi di annata: "Vincere è difficile, rivincere ancora di più. I ragazzi stanno lavorando con il massimo impegno, ci manca quella continuità avuta lo scorso anno ma tante squadre stanno avendo difficoltà. Anche noi stiamo cercando di migliorarci, stiamo lavorando e fiducioso".

Il tecnico si è soffermato sulla nuova formula della Champions: “Se l’anno scorso dopo le prime due partite potevi fare dei bilanci o capire come sarebbe andato il girone, adesso è un tutti contro tutti. E’ una formula molto più avvincente”, ha spiegato il mister nerazzurro in conferenza stampa. Inzaghi precisa che “ha bisogno di tutti, è una stagione più difficoltosa di quella precedente. Devo fare delle scelte, a volte facili, a volte meno”.

In merito alle possibile scelte di formazione per la seconda uscita di Champions League: "Per quanto riguarda gli attaccanti, devo ancora decidere ma tutti e quattro domani potrebbero giocare, non so chi dall’inizio. Io intendo il turn-over nel senso che abbiamo bisogno di tutti, devo fare delle scelte alle volte più o meno semplici. Frattesi? Sto valutando se partirà o meno titolare, di sicuro giocheranno da subito Zielinski e Dumfries".

Inzaghi: "Dobbiamo ritrovare la continuità di risultati"

Infine Simone Inzaghi ha parlato del modo in cui ha giocato l'Inter in alcune partite e della sua identità di gioco: "L’Inter si era già rivista con Manchester, Atalanta e Lecce, non solo domenica a Udine. Dobbiamo ritrovare la continuità di risultati, senza concedere nulla. Questo è un momento in cui dobbiamo prestare più attenzione contro gli avversari di valore che si trovano in Champions".