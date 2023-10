Inzaghi esalta la sua Inter e poi chiude la vicenda Lukaku: “Tutti sanno cosa ho fatto per lui” Simone Inzaghi ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Inter contro la Roma. Ai microfoni di DAZN l’allenatore dei nerazzurri ha parlato dell’approccio alla partita dei nerazzurri e inevitabilmente della vicenda Lukaku: “Sanno tutti cosa ho fatto per riaverlo”.

Simone Inzaghi ha parlato al termine della gara vinta dalla sua Inter contro la Roma. Ai microfoni di DAZN l'allenatore dei nerazzurri ha parlato soprattutto dell'approccio alla partita esaltando la mentalità espressa dalla sua squadra in campo. "Siamo stati bravi e pazienti, soprattutto lucidi" ha spiegato il tecnico piacentino che ha poi parlato anche del caos che si era creato attorno al ritorno di Romelu Lukaku al Meazza per la prima volta da avversario dei nerazzurri.

Preparare la partita non era stato facile ma Simone Inzaghi è stato capace di portare la squadra a concentrarsi sul campo provando a non pensare all'atmosfera che avrebbe inevitabilmente travolto San Siro. "Qui l’atmosfera è quasi sempre simile, ho fatto tante partite, stasera si sentiva ancora di più ma che sia la Roma, Cagliari o Sassuolo l’atmosfera è sempre magica" ha spiegato Inzaghi sottolineando come sia stata la vigilia di questo match: "La squadra si è isolata".

Lukaku in campo chiuso da Acerbi e Bastoni.

Il tecnico dell'Inter ha infatti parlato una volta per tutte della vicenda Lukaku facendo chiarezza su quanto accaduto in settimana: "Penso che si sia visto in campo, la squadra si è isolata preparando la partita, la Roma non è solo Lukaku, ci siamo preparati su questo e i ragazzi sono stati lucidi – ha spiegato – c’era il rischio ma sono molto contento per la prova della squadra che ha avuto pazienza". Impossibile non domandare se si fosse incrociato con Lukaku.

"Io Incrociato con Lukaku? No, Non ci siamo visti – ha detto Simone Inzaghi spiegando una volta per tutte il suo pensiero sull'attaccante belga -. Il mio pensiero l'avevo già espresso, tutti sanno cosa ho fatto per riportarlo e per riaverlo, poi ognuno prende le sue decisioni e lui ha deciso di andare altrove e ce ne siamo fatti una ragione". L'allenatore dell'Inter ha aggiunto: "Non l'ho incontrato ma se l'avessi fatto l'avrei salutato senza problemi – ha concluso -. L'anno scorso ho fatto scelte sempre per il bene dell'Inter non per il singolo giocatore".