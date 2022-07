Inter-Monaco dove vederla in diretta TV e live streaming: orario dell’amichevole Inter-Monaco è la seconda amichevole della pre-season 2022-2023 che si apprestano ad affrontare i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tutte le informazioni sulla gara, dove vedere la partita in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter vuole farsi trovare pronta per l'inizio della stagione 2022-2023. I nerazzurri si sono mossi sul mercato con largo anticipo sulle contendenti e iniziano a misurarsi contro avversari di livello europeo già dalla seconda uscita stagionale per cercare di capire come sta andando l'avvicinamento all'inizio del campionato. La società meneghina esordirà in casa del Lecce e Simone Inzaghi sta lavorando affinché il suo gruppo sia pronto per la prima della Serie A.

I nerazzurri sono scesi in campo contro il Lugano nella consueta prima uscita dell'anno e al Cornaredo si è rivista subito la LuLa come ai vecchi tempi: un'intesa che la distanza non ha scalfito e potrebbe migliorare ancora di più quando Lukaku e Lautaro Martinez, autore di una doppietta, troveranno la forma migliore.

L'avversario dell'Inter sarà il Monaco, che rispetto ai nerazzurri ha già disputato quattro amichevoli: i monegaschi viaggiano verso l'esordio in Ligue 1, che è previsto per sabato 6 agosto in casa dello Strasburgo.

C'è grande attesa anche per il mercato della squadra meneghina: Milan Skriniar sembra sempre più vicino al PSG e a viale della Liberazione stanno lavorando per sostituirlo adeguatamente. Da tenere d'occhio anche le piste che portano a Dybala e a Bremer.

Partita: Inter-Monaco

Data: sabato 16 luglio 2022

Orario: 20:30

Canale: SportItalia

Streaming: sportitalia.it

Inter-Monaco, dove vederla in diretta TV e live streaming

Dove è possibile vedere Inter-Monaco? La seconda amichevole estiva dei nerazzurri di Simone Inzaghi sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia, come tutte le altre amichevoli della pre-season della squadra rossonera, al canale 60 del DTT.

Il match si potrà seguire anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia e dall'app di Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

Il calendario delle amichevoli estive dell'Inter

L’incontro tra Inter e Monaco si disputerà oggi, sabato 16 luglio, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà solo il primo di alcuni test internazionali che vedranno protagonisti i nerazzurri: il 23 la Beneamata sarà in campo a Lens contro i padroni di casa e a distanza di una settimana affronterà l'Olympique Lione al Manuzzi di Cesena. L'ultimo impegno prima dell'inizio della stagione sarà contro il Villarreal a Pescara il 6 agosto.

16/07/2022 Inter-Monaco

23/07/2022 Lens-Inter

30/07/2022 Inter-Lione

6/08/2022 Inter-Villarreal