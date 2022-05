Insulti alle calciatrici: il PSG sospende l’allenatore della squadra femminile Continuano le tensioni nella squadra femminile del PSG: la società ha preso una posizione ufficiale in seguito alle accuse rivolte all’allenatore su comportamenti inappropriati con il gruppo squadra. Il comunicato del club.

A cura di Enrico Scoccimarro

L'ambiente in casa Paris Saint-Germain diventa ancora più teso. Dopo la vicenda dello scorso novembre, legata all'aggressione subita dalla calciatrice Kheira Hamraoui e gli ultimi colpi di scena emersi lo scorso mese, c'è un altro scossone che scuote la società parigina e che riguarda la squadra femminile. Perché è stato sospeso, a titolo "precauzionale e temporaneo", l'allenatore del Psg femminile Didier Ollé-Nicolle. Il tecnico è stato accusato di aver avuto un atteggiamento verbale inappropriato con le giocatrici e si parla anche di presunte molestie. Lo ha comunicato lo stesso club parigino attraverso un tweet.

Il comunicato recita: "Il Paris Saint-Germain è stato informato oggi di eventi e commenti inappropriati a cui sarebbero stati esposti i membri della sua squadra femminile. Questi fatti e affermazioni, se confermati, sarebbero incompatibili con i valori sportivi e umani del Paris Saint-Germain. Il club prende molto sul serio la situazione e intende fare luce sui fatti e sui commenti riportati".

In particolare, parlando di "fatti e commenti inappropriati", il club parigino si riferisce al fatto che il tecnico avrebbe insultato alcune delle sue giocatrici in diverse occasioni. Queste situazioni saranno comunque studiate e analizzate meglio in un'indagine interna per prendere una decisione finale, ma intanto il club ha deciso di "sospendere" e allontanare il mister.

Quegli eventi, secondo RMC Sport sarebbero accaduti durante la tournée negli Stati Uniti. Mentre la giornalista Tiffany Henne ha infatti dichiarato che Didier Ollé-Nicolle avrebbe molestato una giocatrice. Sempre secondo quanto riportato dalla giornalista francese, l'allenatore ha parlato al gruppo questa mattina, con un monologo che i giocatori hanno ascoltato senza dire nulla.

Continuano così i momenti di tensione vissuti all'interno del gruppo squadra femminile: solo poche settimane fa, c'era stato un confronto in allenamento tra la stessa Hamraoui, allontanata dalla squadra, e alcune sue compagne.