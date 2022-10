Insigne racconta per la prima volta il suo dramma familiare: “Ho grande difficoltà a spiegare” Lorenzo Insigne ha parlato per la prima volta del dramma familiare vissuto nell’ultimo periodo. Un momento molto delicato per l’ex capitano del Napoli: sua moglie ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Foto: @MichaelSingh94

Il finale di stagione di Toronto in MLS non è stato dei migliori. Il penultimo posto e il mancato raggiungimento dei playoff, forse non era ciò che si aspettava la società dopo aver acquistato in estate i vari Criscito, Bernardeschi e Lorenzo Insigne. Già, proprio l'ex capitano del Napoli che in 11 presenze in campionato è riuscito a segnare 6 gol più 6 assist, è stato uno dei protagonisti del Toronto nella conferenza stampa di oggi.

Ha parlato del suo impatto in un campionato diverso da quello italiano e soprattutto ha dato appuntamento ai tifosi del Toronto alla prossima stagione che potrà vivere sin dall'inizio. Ma Insigne non ha parlato solo di calcio giocato. L'attaccante campano, per la prima volta, ha anche parlato pubblicamente del dramma familiare vissuto con la moglie Jenny Darone: hanno perso la loro bambina che aspettavano da sei mesi.

Un momento terribile vissuto con la massima riservatezza e lontano da tutto e tutti, come è giusto che fosse. Insigne è stato al fianco di sua moglie assentandosi dagli ultimi impegni del Toronto. Il club canadese inizialmente aveva infatti parlato subito di assenza per problemi personali. E infatti per rispetto nessuno ha mai voluto approfondire cosa realmente fosse accaduto ad Insigne. Tutti i suoi compagni, anche quelli della Nazionale di Mancini, sono stati molto vicini a Insigne e sua moglie. Il portiere del Toronto, Quentin Westberg, in occasione della sfida con l'Atlanta, dopo aver parato un rigore ha mimato con le mani il numero 24, proprio quello che appartiene a Insigne. Un segnale di grande vicinanza da parte del gruppo nei confronti del proprio compagno di squadra e della sua famiglia.

Oggi in conferenza stampa, Insigne ha parlato lui stesso, per la prima volta, di quanto accaduto. "Non tutti sanno cosa ci è successo, abbiamo avuto un grande problema familiare – ha detto Insigne – Ho grande difficoltà a spiegare cosa mi sia successo". L'ex capitano del Napoli entra nel dettaglio e rivela quanto già era emerso nelle scorse settimane: "È una grande perdita per me e mia moglie – spiega – Tenteremo di rimanere uniti. Ho altri due figli grandi che ci aiuteranno ad andare avanti e cercheremo di restare uniti il più possibile. Ma lei sarà sempre nei nostri pensieri".

Parole toccanti e ricche di emozione e dolore per quanto accaduto. Insigne ha spiegato che ovviamente ora è giusto andare avanti, con tutte le difficoltà che ne comporterà, ma di farlo per il bene della famiglia e della sua unione. L'ex capitano del Napoli e campione d'Europa con l'Italia, ha anche parlato della sua esperienza calcistica al Toronto. "Arrivando sapevo che sarebbe stata una fase di transizione difficile… ma l'anno prossimo inizieremo insieme e saremo uniti – spiega – Resteremo uniti, sarà sarà una grande stagione… e sappiamo che il prossimo anno vinceremo molte cose".

Carico e in linea con quanto detto dal suo compagno di squadra, anche Federico Bernardeschi ha parlato della prossima stagione tra le fila del Toronto e di quanto sia entusiasta di aver fatto questa scelta. L'ex Juventus infatti è stato l'italiano che ha avuto l'impatto più importante in Canada per gol e assist e si è ambientato al meglio nonostante fosse la sua prima esperienza all'estero: "Non avrei potuto prendere una decisione migliore che venire a Toronto".