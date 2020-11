"Ciro, ci sarai con il Crotone?". "Certo… altrimenti che sono venuto a fare qua". Immobile sta per varcare la soglia della clinica Paideia ed è così che risponde a chi gli chiede se (finalmente) ha lasciato alle spalle l'incubo dei tamponi. È negativo all'ultimo test effettuato, ha ricevuto anche il via libera dell'Asl (la stessa che il giorno prima l'aveva fermato perché qualcosa ancora non andava) e adesso può sottoporsi agli esami per ottenere l'idoneità sportiva e rientrare nel gruppo, a disposizione di Inzaghi, di nuovo in campo. L'ultima volta che ha giocato è stata quasi venti giorni fa: 1° novembre a Torino, lasciando la propria firma in calce alla vittoria della Lazio. Poi il vuoto scandito dalle polemiche sui test e dall'altolà che gli ha imposto la Uefa, alimentando perplessità sulla differenza dei parametri adottati dai laboratori per processare i tamponi dei calciatori.

"Finalmente sono tornato", mormora Immobile che non vede l'ora di riprendersi il posto in squadra. Le gare della Nazionale ha potuto solo vederle dalla Tv, dovrà rimandare all'anno prossimo l'appuntamento con la maglia Azzurra conservando quei gol che potrebbero essere decisivi per alzare un trofeo dopo le amarezze degli ultimi anni.

E dei suoi gol ha bisogno la Lazio, a partire dalla sfida in Calabria. Finora ne ha realizzati 3 (Cagliari, Bologna e Torino) in 5 presenze saltando la Sampdoria per squalifica e la Juventus perché finito in quarantena. Una presenza e 1 marcatura anche in Champions nell'unico match che lo ha visto in campo prima che la Federazione continentale lo stoppasse per il caso di positività: Immobile schiantò il Borussia Dortmund alla prima giornata. Può tirare un sospiro di sollievo Inzaghi che sarà costretto a rinunciare a Milinkovic-Savic (positivo al coronavirus in nazionale, è rimasto in Serbia per la quarantena).