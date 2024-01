Incidente stradale per Demba Seck: si schianta sui lampioni poi rifiuta il trasferimento in ospedale Brutta disavventura per l’attaccante senegalese del Torino, Demba Seck: all’alba di mercoledì 10 gennaio la Mercedes su cui era a bordo si è schiantata sui pali della luce. Intervenuti sul posto la Stradale e i Vigili del Fuoco: il 22enne è apparso illeso ma non ha voluto recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Notte di paura per Demba Seck, calciatore del Torino e della nazionale senegalese che è rimasto coinvolto in un incidente stradale verso le 3 di mattina del 10 gennaio. La Mercedes, su cui viaggiava l'attaccante granata, è andata a sbattere contro i lampioni a bordo strada: subito soccorso, con l'intervento anche della stradale e dei vigili del fuoco, Seck è uscito illeso dalla sua macchina ma quando gli è stato richiesto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti, ha rifiutato.

Arrivato a Torino solamente due anni fa, nel gennaio 2022, l'attaccante classe 2001 cresciuto nelle giovanili della SPAL, è stato protagonista di un violento impatto nel capoluogo piemontese all'altezza di via Pietro Cossa: la Mercedes su cui viaggiava ha perso il controllo finendo sui pali della luce, abbattendone due e subendo importanti danni. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada danneggiato e la Stradale che ha iniziato a fare i primi rilievi. Ancora da accertare le cause che hanno portato allo schianto.

Demba Seck ha ricevuto anche i primi soccorsi, ma quando è stato richiesto il passaggio in ospedale per ulteriori controlli vista l'entità dell'incidente, il giocatore si è rifiutato di prendere l'ambulanza. Non è la prima volta che i giocatori granata sono coinvolti in incidenti stradali: a fine novembre era rimasto coinvolto in un incidente stradale in corso Galileo Ferraris a Torino il difensore Mergim Vojvoda, sempre con una Mercedes e anche quella volta senza conseguenze.

Il nome di Demba Seck era tornato in auge in questa sessione di mercato pur giocando pochissimo nel Torino di Juric. In stagione ha timbrato il cartellino solamente in 10 occasioni (9 apparizioni in campionato, 1 in Coppa Italia), ma era entrato nel mirino del Palermo. Extra calcio, invece, era stato coinvolto in una torbida vicenda a dicembre quando era stato accusato di avere ripreso di nascosto alcuni momenti intimi con una ragazza e averne, all'insaputa di lei, divulgato i video ad amici e calciatori.