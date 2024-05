video suggerito

Inaki Williams ha giocato per due anni con un pezzo di vetro nel piede: "Non potevamo crederci" L'incidente di Inaki Willams ha del surreale: per due anni ha giocato con una scheggia di vetro di due centimetri conficcata nel piede senza accorgersene.

A cura di Ada Cotugno

La storia di Inaki Williams ha del clamoroso. Prima dell'ultima partita di campionato l'allenatore dell'Athletic ha rivelato che il suo giocatore ha giocato per due anni con una scheggia di vetro conficcata in un piede. Un infortunio di cui nessuno si era mai accorto e che non gli ha creato grossi problemi dato che per oltre 80 partite il ghanese si è comportato come se niente fosse.

Nell'ultima conferenza stampa Ernesto Valverde ha spiegato questo curioso retroscena, praticamente inusuale per qualsiasi giocatore di calcio. Il pezzo di vetro, lungo circa due centimetri e quindi non proprio piccolissimo, è stato scoperto dopo una radiografia fatta al piede per controllare l'andamento di un problema che nulla aveva a che fare con quello.

"Abbiamo fatto una scansione dopo la finale e abbiamo scoperto che aveva ancora del vetro nel piede. Quando l'hanno ricucito la prima volta, hanno lasciato il vetro lì dentro. Non è un pezzo piccolo, è di circa 2 cm. Era vicino a un osso o a un tendine, ma abbiamo dovuto estrarlo", ha raccontato l'allenatore che era sbalordito dalla scoperta.

Il momento che ha scatenato tutto risale a circa due anni fa: il giocatore ha avuto un incidente domestico e per sbaglio, dopo aver rotto un oggetto di vetro, ha calpestato le schegge cadute per terra restando ferito.

Inaki Willams mostra la scheggia di vetro sui social

"La verità è che io e il dottore ridevamo perché non potevamo crederci", ha confessato l'allenatore che è rimasto sbalordito dal fatto che il suo giocatore abbia continuato a giocare per oltre due anni con una scheggia conficcata nel piedi, apparentemente senza sentire alcun dolore.

Inaki Willams si è sottoposto in questi giorni all'intervento per rimuoverla e tornare così alla normalità: sui social il giocatore ha mostrato il pezzo di vetro che gli è stato estratto e vederlo poggiato sulla sua mano fa quasi impressione. Il ghanese in questa stagione è stato tormentato da alcuni problemi fisici che per fortuna hanno permesso ai medici di trovare il vetro.

E purtroppo in questo campionato ha dovuto abbandonare il suo record: il giocatore dell'Athletic ha giocato per 251 partite consecutive nel corso della sua carriera, un numero interrotto per forza di cose ma che gli ha permesso di scrivere la storia del calcio europeo.