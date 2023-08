Il video dello spogliatoio della Juventus negli USA: spunta il foglio con la tattica di Allegri Dopo l’amichevole tra Juventus e Real Madrid ecco quello che è rimasto negli spogliatoi delle due squadre. I bianconeri hanno cenato allo stadio a quanto pare.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ha chiuso la tournée americana pre-campionato con una bella vittoria sul Real Madrid. Un successo che fa morale per la squadra di Allegri che oltre al primo gol di Weah ha visto andare a segno anche l'uomo mercato Vlahovic. Stati d'animo differenti dunque per la formazione italiana e quella di Ancelotti al rientro negli spogliatoi dopo il match del Camping World Stadium di Orlando. A proposito di spogliatoi, c'è stato chi ha effettuato un vero e proprio reportage all'interno delle stanze riservate a Juve e Real sottolineandone le differenze.

Il quotidiano spagnolo Marca ha avuto modo di accedere dunque sia nella locker room della Juventus che in quella del Real all'interno dell'impianto che in passato ospitava anche sfide della NFL. Si tratta innanzitutto di spogliatoi molto diversi da quelli del calcio, abituati ad ospitare un maggior numero di giocatori e addetti ai lavori. Infatti sono presenti le stanze dei componenti del team, quella degli allenatori e una per lavorare su tattiche e dettagli della partita.

Lo spazio riservato poi ad ogni singolo giocatore è molto più ampio, con 125 centimetri da più di 100 centimetri l'uno. In alcuni casi infatti gli spogliatoi delle squadre di football superano i 200o metri quadri. Ma cosa hanno trovato gli emissari di Marca nelle stanze di Real Madrid e Juventus? Una situazione molto diversa, considerando che al contrario per esempio degli stadi di calcio lo spogliatoio dei padroni di casa e quello degli ospiti sono identici per dimensioni e costituzione.

In quello degli spagnoli, che si sono mossi con grande velocità avendo subito il volo che li riportava a Madrid si possono notare tantissime bende lasciate per terra e borracce personalizzate per ogni calciatore. Presenti anche 30 impacchi di ghiaccio per i bagni di acqua fredda necessari per il recupero e tutto l'occorrente per una idratazione all'altezza dopo un match in cui sono stati raggiunti anche i 44 gradi. Per questo presenti anche frutta (uva e banane), integratori sportivi e altri prodotti.

E nello spogliatoio della Juventus? Presenti innanzitutto i resti di confezioni di hamburger e di dolci alle fragole, a dimostrazione che la squadra di Allegri al contrario di quella di Ancelotti ha cenato nello stadio. Presenti anche dei fogli con le tattiche utilizzate dai giocatori bianconeri per arginare le merengues. Indicazioni scritte con pennarelli di diversi colori sui movimenti da effettuare, ma incomprensibili. Molte meno bottiglie e bende qua e là, ma la presenza anche di cyclette per il riscaldamento. Insomma un approccio e un post-partita molto differente per le due squadre.