Il trucco di Bellingham, perché taglia i calzettoni prima di ogni partita: non è l’unico a farlo Jude Bellingham quando gioca si taglia i calzettoni all’altezza dei polpacci, una pratica diffusa tra i calciatori per migliorare le performance in campo.

A cura di Marco Beltrami

Ci ha messo pochissimo Jude Bellingham per prendersi la scena con la maglia del Real Madrid. Il centrocampista inglese sta sfoderando prestazioni importanti (ne sa qualcosa il Napoli), come confermato dai 15 gol in 17 partite. Ha i riflettori puntati addosso il ragazzo inglese che fa parlare di sé anche per un dettaglio del suo look calcistico, ovvero i calzettoni strappati all'altezza dei polpacci. Un "trucco" che molti calciatori adottano per migliorare le proprie performance.

Proprio in occasione del confronto di Champions contro il Napoli non è sfuggito ai più attenti come Bellingham avesse 4 fori all'altezza dei gemelli. A cosa è dovuta questa scelta? E perché dunque Bellingham come tanti colleghi prima di lui, forbici alla mano, si taglia l'accessorio prima di ogni match?

Perché i calciatori tagliano i calzettoni prima delle partite

Questa pratica forse non bellissima esteticamente, viene adottata soprattutto da quei calciatori che hanno dei polpacci molto grandi (ma non solo). In questo modo riducono la pressione che il calzettone, avvolgente e stretto, esercita proprio sui muscoli in questione. Così facendo il fastidio di avere delle calze troppo aderenti viene dribblato e può esserci una circolazione sanguigna migliore, oltre alla respirabilità della zona in questione a diretto contatto con l'aria.

Sono diversi i giocatori che tagliano dunque i calzettoni, già da anni. C'è chi fa un solo buco, oppure due come nel caso di Bellingham, oppure chi addirittura ne piazza tantissimi di piccole dimensioni su tutta la parte posteriore delle gambe. Alcuni giocatori poi come Grealish, dotato di polpacci impressionanti, preferiscono invece giocare con i calzettoni abbassati, anche se ai più può risultare scomodo.

Se il risultato di questo modus operandi è quello di Bellingham allora c'è da giurarci che in tanti altri giocatori faranno lo stesso. Qualcuno ha già iniziato, come l'attuale compagno di squadra al Real del centrocampista inglese Brahim Diaz. Nella sua ultima intervista il calciatore ex Milan ha dichiarato di vedere già risultati importanti: "Ti dico una cosa… I miei polpacci si sono ingranditi nelle ultime due partite e non so perché. Lui corre i 90 minuti come se nulla fosse e io allora ho pensato di fare qualcosa e li ho tagliati come lui. Vediamo se adesso quando salgo le scale non crescono ulteriormente".