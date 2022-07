Il rigore più insensato mai visto, inutile e violento: serve il massaggio cardiaco in campo Il portiere voleva prendere la palla in modo acrobatico ma non è riuscito a contenere il suo gesto atletico ed è finito con le scarpe sul petto di un giocatore della squadra rivale.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio di rigore è una delle situazioni più discusse da quando è stato introdotto nel gioco del calcio. È stato oggetto di canzoni e di poesie, di frasi che sono rimaste nella storia e di dibattiti all'ultimo sangue durante le moviole in tv. Il rigore fa sempre parlare di sé. E i motivi sono tanti.

Si va dal modo in cui si calcia alla realizzazione, dalla parata del portiere fino alla conclusione fuori dal perimetro della porta, oppure al motivo per cui viene concesso: solitamente quest'ultimo è argomento di grandi discussioni. Ci sono, però, situazioni che vanno oltre i dibattiti.

Tipo quello che è successo durante una partita del campionato in Etiopia. Il protagonista dell'accaduto è il portiere del Bahir Dar, Hariston Hessou. La sua squadra giocava in casa del Saint George e poco prima dell'intervallo si è verificato qualcosa di mai visto prima: un cross dalla fascia sinistra stava per finire a fondo campo ma il portiere del Benin non è stato in grado di bloccare il pallone subito in sicurezza e ha dovuto effettuare un intervento acrobatico per farlo suo.

L'intervento non è stato ben calibrato perché la sua capriola in aria non aveva previsto l'arrivo di un avversario in quella zona e così il portiere ha colpito violentemente l'attaccante della squadra locale Amanuel Gebremichael, finendo con entrambi i piedi sul suo petto. L'arbitro non ha esitato nemmeno per un istante e ha indicato subito il dischetto di rigore nonostante le proteste di Hessou e dei suoi compagni di squadra di Bahir Dar.

L'intervento non dava adito a molte discussioni perché si è trattato di un gesto sconsiderato e assolutamente inopportuno da parte dell'estremo difensore, che dopo aver sbagliato il primo intervento ha completato la frittata con un bruttissimo fallo nei confronti dell'attaccante che aveva fiutato l'errore.

Mentre Hessou e compagni protestavano per il rigore concesso, l'altra squadra era preoccupata per il 23enne attaccante colpito al petto: dopo aver capito la situazione è entrato lo staff medico per effettuare il massaggio cardiaco in campo e la paura che serpeggiava sul rettangolo di gioco è rientrata in pochi minuti.

Nonostante il suo grave errore, tutto è finito bene per Hessou perché il Saint George ha sprecato il calcio di rigore calciandolo fuori: il match si è chiuso con il risultato di 2-2 ma passerà alla storia per il fallo da rigore più surreale che si sia mai visto.