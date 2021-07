Italia-Inghilterra è la finale degli Europei 2021. Sia la squadra di Mancini che quella di Southgate hanno avuto bisogno dell'extra time per vincere in semifinale. Gli Azzurri si sono imposti ai rigori con la Spagna, mentre gli inglesi hanno vinto grazie a un discusso rigore che ha permesso agli inglesi di piegare la Danimarca ai supplementari. Un rigore che ha creato enormi polemiche. Perché l'intervento su Sterling a molti non è sembrato da rigore, e in quell'azione c'erano due palloni in campo. Il c.t. danese al termine della partita senza perdere il suo aplomb ha protestato con l'arbitro e ha punzecchiato l'attaccante del Manchester City:

Cinque secondi prima che Sterling prendesse la palla, c’era un altro pallone in campo e l’ho segnalato al quarto uomo, ma il gioco è proseguito. E poi ha allungato la gamba. Non era fallo da rigore.

Mourinho: "Ha vinto la squadra più forte, ma quello non è mai rigore"

L'intervento di Maehle su Sterling è oggetto di discussione forte a 360 gradi. José Mourinho ha reso merito alla nazionale inglese sui social e nel programma tv Talk Sport, ma si è unito al c.t. Hjulmand dicendo che quel rigore assolutamente non doveva essere assegnato: "Ha vinto la squadra più forte. L’Inghilterra ha meritato ed è stata fantastica ma per me non è mai rigore. A questi livelli in una semifinale europea davvero non ho capito la decisione. Sono felice per l’Inghilterra, ma come uomo di calcio sono deluso per la decisione che è stata presa. Ripeto: quello per me non è mai un rigore".

Wenger e il rigore per l'Inghilterra

Mourinho ha vissuto per anni una forte rivalità con Wenger, due allenatori con una filosofia di gioco completamente diversa e loro sono anche due persone completamente diverse. Ma quando si parla di calcio, in modo serio, non ci sono divisioni su temi importanti. E parlando a ‘beIN Sports' l'ex tecnico dell'Arsenal ha detto pure lui che il rigore assegnato all'Inghilterra è molto generoso ed è stupito dal mancato uso del VAR: