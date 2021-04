Il Napoli ha comunicato pochi minuti fa che sono risultati tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati in mattinata in vista della trasferta in casa della Juventus. Questa la nota del club azzurro: "Negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, ai calciatori e ai componenti dello staff in partenza per Torino". La gara dell'Allianz Stadium tra i partenopei e i bianconeri, che si sarebbe dovuta giocare a ottobre, sta vivendo l'ennesima puntata di una serie infinita dopo l'ennesimo rinvio arrivato a metà marzo in seguito all'accordo tra le due società. A tenere in apprensione i club e la Lega in questo caso c'è la positività al Covid-19 di Federico Bernardeschi dopo quelle di Leonardo Bonucci e di altri membri del ‘gruppo squadra' della Nazionale Italiana dopo gli impegni nelle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo 2022. Dopo la gara con la Lituania erano state comunicate le positività

In merito alla possibilità di un nuovo rinvio per la partita Juventus-Napoli, in programma mercoledì 7 aprile alle 18.45, non ci sono novità e a confermarlo è stata la stessa ASL di Torino che ha verificato come il "quadro di positività" all’interno della squadra bianconera sia immutato e permetta lo svolgimento regolare della partita. In questo momento, dunque, non sembrano esserci "elementi ostativi" a giocare domani .

I convocati di Gattuso per Juventus-Napoli

Questo l'elenco dei convocati azzurri per la trasferta di Torino diramato da Rino Gattuso pochi minuti fa. Due le novità importanti: rientrano David Ospina e Diego Demme.

PORTIERI: Meret, Contini, Ospina.

DIFENSORI: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Rrahmnani, Manolas.

CENTROCAMPISTI: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka.

ATTACCANTI: Osimhen, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna, Cioffi.