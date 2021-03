Grande festa per il Porto dopo la qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2020-2021. La squadra portoghese ha eliminato la favorita Juventus nel doppio confronto degli ottavi grazie alla regola delle reti in trasferta e si è seduta al tavolo delle migliori 8 d'Europa. I lusitani hanno strappato meritatamente il pass dopo due gare giocate con grande attenzione e concentrazione per sopperire alla differenza di valori tecnici con la squadra di Andrea Pirlo.

Anche José Mourinho, ex tecnico e tifoso speciale dei Dragoes, ha esultato dopo la qualificazione ai quarti della squadra di Sergio Conceiçao applaudendo al post pubblicato dal club subito dopo il triplice fischio della gara di Torino. Lo Special One ha scritto pagine importantissime di storia con il club di Oporto e avendo in Italia allenato l'Inter non è esattamente ben visto dalla tifoseria bianconera. L'ultimo incrocio tra Mou e la Juve finì con una mezza rissa al centro del campo dopo la vittoria del suo Manchester United in casa dei bianconeri e l'ex allenatore nerazzurro che si portò la mano all'orecchio per provocare i tifosi che lo avevano insultato durante tutto il match. All'andata, invece, José aveva fatto il segno del "tre" ai supporter bianconeri presenti all'Old Trafford per ricordare il Triplete del 2010 dopo aver perso la partita 1-0.

Il caso ha voluto che il Porto si qualificasse per i quarti di finale battendo la Juve proprio come nel 2003, quando la squadra allenata da José Mourinho pareggiò in casa del Manchester United e poi andò ad alzare la ‘coppa dalle grandi orecchie' a Gelsenkirchen. Sul suo profilo Instagram il manager portoghese ha voluto ricordare quella notte con un video sicuramente emozionante per i supporter del Porto:"17 anni fa @bennimac17 @ministrocostinha @fcporto". Corsi e ricorsi storici, come ci ha insegnato il grande filosofo napoletano Giambattista Vico.