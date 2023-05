Il Foggia crolla a Cerignola, al rientro subisce l’assalto al bus dai propri tifosi: un inferno Il pulmann con a bordo la squadra del Foggia è stato preso d’assalto dai propri tifosi al rientro in città dopo la sconfitta 4-1 nel derby contro il Cerignola valido per i playoff di Serie C. Un autentico inferno all’esterno dello stadio Zaccaria.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il derby tanto atteso si è trasformato in un'autentica guerriglia urbana nella tarda notte. Ma andiamo con ordine. Quando il tabellone dell'andata degli ottavi dei playoff di Serie C aveva messo di fronte Audace Cerignola e Foggia, si era capito subito che sarebbe stato un derby caldissimo. Due città divise da soli 41 km che si sfidano per proseguire il sogno di una promozione in Serie C. L'andata allo stadio Monterisi si trasforma però in una goleada. I Satanelli, dato anche il blasone della piazza, sulla carta erano favoriti ma non avevano fatto i conti con un Cerignola che in questi anni ha dato il via a un progetto ambizioso e che non vuole assolutamente smettere di sognare.

In campo i padroni di casa si impongono con il punteggio di 4-1 grazie ai gol di Achik su rigore, doppietta di Maza e D'Ausilio. Nel mezzo la rete di Bjarkason che aveva solo illuso gli ospiti sorpresi dalla prestazione mediocre mostrata in campo dalla squadra di Delio Rossi. Tutto rinviato dunque alla sfida di ritorno con l'ex allenatore della Lazio pronto all'impresa. Ma al ritorno della squadra a Foggia, nei pressi dello stadio Zaccaria, è accaduto di tutto. Tifosi di fede foggiana, inferociti e delusi per quel tonfo, hanno atteso il rientro della squadra prendendo d'assalto il bus che trasportava tutti i calciatori.

In pochi minuti all'esterno dello stadio si è scatenato l'inferno. La squadra del Foggia è stata “accolta” dai propri tifosi con petardi, fumogeni e mazze per colpire il pullman con tutti i giocatori all’interno. Sui social sono emersi alcuni filmati di questi attacchi nei confronti del bus della squadra e si vede chiaramente la volontà di queste persone di voler intimorire i giocatori. Il pullman fa fatica ad attraversare la strada mentre attorno a sé erano stati accessi fumogeni rosso fuoco che ostruivano la visuale all'autista. Nel frattempo alcune persone armate di spranghe si sono avvicinate al mezzo colpendolo ripetutamente nel tentativo di fracassarne i vetri.

In un secondo filmato invece si vede in lontananza il bus del Foggia che oscilla pericolosamente, evidente per le tante spinte ricevute. Fortunatamente nel corso di questo assalto nessuno è rimasto ferito, ma il lancio dei fumogeni ha infranto il vetro del pullman della squadra foggiana. In questo momento le indagini sono affidate alla polizia che sta cercando di acquisire i filmati delle telecamere di sicurezza della zona con il supporto anche dei numerosi video circolati sui social che mostrano chiaramente ogni frangente di questa bruttissima pagina calcistica. Episodi che non hanno nulla a che fare con lo sport ma che ancora oggi sono sempre molto frequenti.