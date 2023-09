Il Chelsea schiera Santos titolare contro il Brighton, ma c’è un errore: il giocatore è stato ceduto Il Chelsea ha inserito nella distinta della partita contro il Brighton di Carabao Cup un giocatore che di fatto non fa più parte della rosa dei Blues. Si tratta di Andrey Santos oggi in prestito al Nottingham Forest.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il terzo turno della Carabao Cup in Inghilterra ha visto il Chelsea di Pochettino affrontare il Brighton di De Zerbi. I Blues, nonostante alla vigilia partissero indietro nei pronostici rispetto agli avversari, sono riusciti a vincere 1-0 grazie al gol di Nicolas Jackson nella ripresa. Un successo meritato che ha visto risorgere i londinesi nonostante abbiano guadagnato solo 1 punti nelle ultime tre partite di Premier. Alla vigilia della sfida col Brighton però, un errore è balzato agli occhi dei più attenti. Una disattenzione nella distinta di gara.

Il Chelsea ha infatti comunicato la distinta della squadra dopo che Pochettino ha diramato la formazione ufficiale. Solito turnover, qualche sorpresa ma anche alcune conferme. Tutto normale se non fosse che a un certo punto qualcuno si accorge che in campo il tecnico ha schierato un giocatore che in realtà non fa più parte del Chelsea. Nello specifico, l'errore è stato di stampa dato che il numero 20 di default in origine era assegnato ad Andrey Santos che in realtà è andato in prestito al Nottingham Forest. Il club non ha provveduto a sostituire quel numero con Palmer.

Il nuovo numero 20 del Chelsea è di fatto proprio Cole Palmer ma evidentemente nei servizi informatici del Chelsea non era stato ancora registrato il cambio numerazione con Santos. Quest'ultimo, centrocampista brasiliano classe 2004, è stato ceduto in prestito proprio al Nottingham Forest per fare esperienza. Non ha ancora esordito in Premier ma ha fatto un'apparizione anche lui in Carabao Cup. Di fatto, non è un giocatore del Chelsea in questa stagione e la disattenzione da parte dell'ufficio stampa dei Blues è stato subito postata sui social.

Leggi anche Tutti i soldi del mondo non bastano al Chelsea per vincere: Caicedo combina un altro pasticcio

In tanti si sono chiesti perché ci fosse Santos in squadra e se si fossero persi qualcosa. Una considerazione plausibile visti i tanti trasferimenti fatti dal club nel corso della scorsa sessione estiva ed invernale con spese enormi a suon di milioni di euro. Ciò che è certo è che però Andrey Santos realmente non fa parte della rosa di Pochettino che in linea con il progetto della società, ha puntato solo su giocatori con un potenziale da dover mandare in prestito ed eventualmente far rientrare nel corso del tempo al Chelsea con un pizzico d'esperienza in più.