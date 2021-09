Il Cagliari esonera Semplici: panchine roventi in Serie A A distanza di poche ore doppio esonero in Serie A: dopo quello di Di Francesco da parte del Verona, è arrivata anche la separazione tra il Cagliari e Leonardo Semplici. La società sarda ha optato per un cambio in panchina dopo l’avvio di stagione deludente, culminato nel rocambolesco tonfo interno contro il Genoa.

A cura di Marco Beltrami

Giornata calda, anzi bollente per le panchine della Serie A. Secondo esonero in poche ore nel massimo campionato italiano dopo quello di Di Francesco da parte del Verona. A saltare è proprio quello che è stato il suo successore nella scorsa annata al Cagliari, ovvero Leonardo Semplici. La società sarda ha deciso infatti di rimuovere dal proprio incarico l'ex SPAL, che paga dunque un avvio di stagione deludente, culminato nel brutto ko interno contro il Genoa.

Manca solo l'ufficialità e poi Leonardo Semplici sarà a tutti gli effetti, anche in maniera formale l'ex allenatore del Cagliari. La decisione però del presidente Giulini è stata ormai presa e il destino dell'allenatore fiorentino è segnato. Dopo ore di riflessioni e valutazioni, la dirigenza ha optato per un repentino cambio della guardia, anche per non incappare nell'errore dello scorso stagione quando venne concessa fiducia incondizionata a Di Francesco (curiosamente esonerato anch'egli dal Verona proprio oggi), nonostante la sensazione che qualcosa si fosse rotto.

Musica diversa invece in questa annata, con la necessità di una rapida sferzata, dopo il tonfo interno contro il Genoa. In vantaggio di due gol, i rossoblu hanno incassato 3 gol dai liguri, confermando i problemi già ostentati nelle prime due uscite stagionali contro Spezia e Milan. Ci si aspettava molto di più da un Cagliari reduce da un'annata molto deludente, con poche gioie e una salvezza conquistata in extremis. Chi raccoglierà ora l'eredità di Semplici al Cagliari? In un primo momento i nomi caldi sembravano quelli di Liverani e Iachini, stando a quanto riportato da Sky, con il grande classico Diego Lopez sullo sfondo. Attenzione però alla pista a sorpresa che porta a Mazzarri.