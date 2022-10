Il bellissimo gesto di Diego: sottrae la coppa ai compagni per la foto con i netturbini del Maracanã Diego Ribas è considerato uno dei capitani del Flamengo e dopo la vittoria nella Copa do Brasil ha fatto un gesto bellissimo: ha sottratto il trofeo ai compagni per fare una foto con i netturbini del Maracanã.

A cura di Vito Lamorte

È stata una notte di grande festa per il Flamengo, che ha vinto in casa contro il Corinthians la Copa do Brasil. Uno dei protagonisti dei festeggiamenti, nonostante non sia sceso in campo nella finale, è stato Diego Ribas: il calciatore brasiliano ex Juventus, Atletico Madrid e Wolfsburg ha voluto fare un gesto bellissimo nei confronti di persone che restano sempre nelle retrovie e non si vedono mai nelle immagini festanti.

Il centrocampista, considerato uno dei capitani della squadra, ha fatto partecipare alla festa i dipendenti che si occupano della pulizia del Maracanã e ha scattato una foto insieme a loro con la coppa appena vinta.

Il 37enne ha sottratto il trofeo ai compagni per raggiungere i netturbini dell'iconico stadio di Rio de Janeiro, che stavano per prendere servizio: sui social il video è diventato virale e molti tifosi, brasiliani e non, si sono congratulati con il calciatore Rubro-Negro per il suo gesto. Diego Ribas è uno dei calciatori più rappresentativi del Flamengo e ha voluto riunire i dipendenti che lavorano alla pulizia dello stadio affinché festeggiassero la coppa insieme a loro.

Per Diego si tratta dell'undicesimo titolo con la maglia del Flamengo: il centrocampista, che a fine anno darà l'addio al club Rubro-Negro, ha vinto una Copa Libertadores, due campionati brasiliani, due Supercoppe del Brasile, una Recopa, quattro tornei Carioca e, infine, la Copa do Brasil. Il palmares potrebbe aumentare il 29 ottobre, quando il Flamengo affronterà l'Athletico-PR per la finale di Copa Libertadores a Guayaquil.

La vittoria sul Corinthians è arrivata solo ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1: per il Flamengo è la quarta vittoria nella Copa do Brasil dopo quella del 1990 contro il Goiás, del 2006 contro il Vasco da Gama e del 2013 contro Atletico-PR.