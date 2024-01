Il Bayern si ripaga Kane con le magliette: i numeri delle vendite degli store sono surreali A metà stagione il Bayern ha venduto 100.000 magliette di Kane e per la fine dell’anno conta di raddoppiare i numeri: la sua 9 è la più richiesta dai tifosi, nessuno aveva mai avuto un impatto del genere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Harry Kane al Bayern Monaco è diventato già storia: per la prima volta nella sua carriera l'inglese ha varcato le soglie della sua nazione, dove si era confermato tra i bomber più prolifici d'Europa. Anche in Bundesliga non ha perso il suo tocco letale e i tifosi lo hanno adorato fin dal primo giorno: il rapporto è così forte che negli store dei bavaresi le maglie numero 9 vanno a ruba.

Quella di Kane è la più richiesta di tutte e, addirittura, sembra essere destinata a diventare la più popolare nei 124 anni di storia del club. Un successo strepitoso che fa contento il giocatore (ma soprattutto tutti i suoi sponsor che sono pronti a ricoprirlo d'oro) e anche il Bayern che così potrà rientrare con successo dai costi che ha dovuto sostenere in estate per strapparlo via al Tottenham.

Fin qui il club ha venduto 100.000 magliette a circa 100 euro ciascuna, questo vuol dire un ricavato di circa 10 milioni di euro. Praticamente in mezza stagione i bavaresi hanno visto tornare nelle proprie casse il 12% dei soldi spesi per acquistarlo: ovviamente non tutto il ricavato va nelle loro tasche, ma le cifre restano comunque spaventose.

Soltanto nel primo weekend dopo l'arrivo dell'attaccante gli store hanno venduto circa 20.000 magliette e il Bayern Monaco crede di poter toccare quota 200.000 entro la fine di questa stagione, numeri da capogiro per Kane che ha avuto un impatto assoluto non soltanto in campo ma anche fuori.

L'attaccante inglese ha messo a segno 7 gol in 5 match coi bavaresi in campionato.

Monaco è pazza di lui e il numero 9 inglese ha ripagato l'affetto di tutti come sa fare meglio, segnando gol a raffica. Dopo Lewandowski alla squadra era mancato un punto di riferimento così importante, un giocatore trascinante capace di trasformare ogni pallone in oro. Per questo la tifoseria lo ha travolto con un'ondata d'amore che farà felice Kane e un po' più ricco il Bayern.