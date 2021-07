Il Bayern Monaco donerà 100.000 euro per le vittime delle alluvioni in Germania Il Bayern Monaco donerà 100.000 euro per le vittime delle inondazioni che nei giorni hanno colpito alcuni territori della Germania. Domani prima dell’amichevole contro il Colonia verrà mostrato l’assegno per le popolazioni che sono state colpite da questa ondata di maltempo ma il CEO Oliver Kahn ha fatto sapere che è solo la prima di diverse iniziative che la società bavarese intraprenderà per aiutare i suoi concittadini in difficoltà.

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco donerà 100.000 euro per le vittime del maltempo che ha colpito alcuni territori della Germania. Il club bavarese, che si sta preparando in questi giorni per la stagione 2021/2022 sotto la guida nel nuovo allenatore Julian Nagelsmann, presenterà domani, prima dell'amichevole pre-season contro il Colonia a Villingen, l'assegno per le popolazioni che sono state colpite da questa ondata di maltempo che la cancelliera Angela Merkel ha definito una "catastrofe".

Nei giorni scorsi un’inondazione ha colpito la Germania, e gran parte dei paesi del Nord Europa: più di 90 i morti e 1.300 i dispersi negli stati di Renania-Palatinato e Nord Reno-Westfalia per quanto riguarda il territori tedesco ma violenti nubifragi hanno colpito anche il Lussemburgo e i Paesi Bassi, dove i morti sono stati 12. Le copiose piogge hanno provocato l'esondazione dei diversi fiumi in Germania, che sta vivendo un vero e proprio “disastro umanitario”.

Il club di Monaco di Baviera ha provato a mettersi in moto per aiutare i concittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà. Il CEO del Bayern, Oliver Kahn, ha dichiarato: "I danni causati da questa alluvione sono devastanti. L'FC Bayern, insieme al suo partner Telekom e ai suoi avversari amichevoli 1. FC Köln, vuole aiutare le persone che stanno soffrendo così gravi difficoltà non per colpa di loro. Questa donazione è solo un primo passo e l'FC Bayern sta pianificando ulteriori misure di sostegno".

Il comunicato del Bayern

La nota ufficiale del club bavarese: "Il FC Bayern, insieme al partner Telekom e all'1. FC Köln, dona 100.000 euro per le vittime dell'alluvione in Germania. L'importo viene diviso in tre parti dai partner, con il denaro destinato all'organizzazione ‘Lichtblicke eV', che lo distribuirà tra le persone colpite. Sabato (calcio d'inizio 16:00 CEST) sarà presentato un assegno prima dell'amichevole dei campioni di Germania contro il Colonia a Villingen".