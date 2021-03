Zlatan Ibrahimovic e Sanremo, un binomio che appare sempre più stretto e che fa parlare, tra palco, corse in motorino, siparietti al limite dello stucchevole con Amadeus e foto dal camerino. Sì, perché Zlatan non si è accontentato di prendere la scena dell'Ariston dopo l'esibizione di Orietta Berti, ma anche quella dei social, facendosi fotografare nel proprio camerino, mentre sullo sfondo andava l'esibizione di Max Gazzè travestito da novello Salvator Dalì. Svestito, invece, lo era Ibrahimovic che si è fatto immortalare con i suoi tatuaggi per il piacere dei fan online.

In questo modo il campione svedese ha soddisfatto anche il palato dei più curiosi e morbosi: in mutande, di schiena, mostrando fisico e i tattoo che nel corso degli anni si è lasciato incidere sulla pelle. Solo dietro, "laddove non posso vederli così non me ne stanco" aveva detto tempo fa quando gli si era chiesto della scelta particolare. Così, è apparso il leone ruggente inglobato sulla schiena muscolosa in bella mostra all'obiettivo.

Uno scatto particolare e, soprattutto inatteso. La scaletta prevedeva un paio di uscite orchestrate sul palco; le classiche battute con Amadeus trasformatosi in punching ball vivente per dare spazio e lustro alla proverbiale autorità di Zlatan; qualche sorriso e presentazione sparsa. La foto sul suo personale profilo Instagram appare dunque come qualcosa di più, una bonus track sanremese che nessuno si sarebbe aspettato. E che non è mancata subito di far parlare di sè, sia nel bene che nel male. Perché Ibrahimovic, dopotutto è come Sanremo: non importa cosa se ne dica, l'importante è che se ne parli.

Abbandonato l'elegantissimo smoking spezzato bianco, in attesa del ritorno sul palco del Festival della canzone italiana, che lo ospiterà fino all'ultima serata, Ibra si è ritagliato l'ennesima parentesi di protagonismo personale.