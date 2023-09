I tifosi del Bayern Monaco lanciano in campo palline e mele: partita sospesa dopo la protesta La prima uscita del Bayern Monaco in coppa nazionale è stata interrotta dalla protesta dei tifosi: lanciate in campo 185 palline da tennis e alcune mele.

A cura di Ada Cotugno

La prima uscita stagionale del Bayern Monaco in DFP Pokal è stata accompagnata da una clamorosa protesta: nel bel mezzo dell'incontro con il Munster i tifosi bavaresi hanno interrotto la partita per il lancio di palline da tennis e alcune mele sul campo.

Un gesto davvero insolito, un modo ingombrante per poter far sentire la propria voce contro delle decisioni di calendario che non sono state accolte bene da parte dei tifosi del Bayern. Tutto è nato da uno spostamento dei calendari: la partita contro il Munster, uno degli storici club fondatori della Bundesliga e che adesso milita nella terza serie, doveva essere giocata il 12 agosto, una settimana prima dell'inizio del campionato.

Si è deciso però di far slittare la coppa nazionale alla fine di settembre e utilizzare lo slot vuoto per la Supercoppa. La decisione della federazione non è piaciuta ai tifosi del Bayern: sulle tribune è comparso uno striscione che recitava "No alla Supercoppa nel weekend della Pokal" e la protesta è continuata con il lancio di oggetti in campo.

I giocatori improvvisamente si sono ritrovati travolti da 185 palline da tennis e da alcune mele: la partita è stata così sospesa alla mezz'ora di gioco per alcuni minuti, in modo da consentire agli addetti del campo di pulire il prato da tutti gli elementi di disturbo per poter far proseguire il match, vinto poi per 4-0 dal Bayern Monaco che ha chiuso velocemente la pratica contro un avversario modesto e che non ha mai dato grandi segnali di pericolo.

I tifosi hanno fatto la voce grossa nella prima partita di coppa nazionale, ma la loro rappresaglia contro lo spostamento della partita costerà caro ai bavaresi che adesso saranno costretti a pagare una multa salata come conseguenza di questa interruzione. I media locali parlano di circa 350 euro per ogni pallina lanciata in campo che poterà il conto a carico della società a circa 65 mila euro.