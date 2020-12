Quali sono i calciatori che hanno segnato più gol su calcio di punizione della storia? Nella speciale classifica dei primi 10 giocatori, capaci di disegnare traiettorie imprendibili per i portieri su calcio piazzato, troviamo grandi glorie del passato e anche qualcuno che continua ancora a regalare spettacolo in campo. Il re delle punizioni è l'ex nazionale brasiliano del Lione Juninho Pernambucano, irraggiungibile anche per campioni del calibro di Pelé e Diego Armando Maradona. .

Juninho Pernambucano è il giocatore che ha segnato più gol su punizione

Nella sua carriera con Sport Recife, Vasco da Gama, Olympique Lione, Al-Gharafa, New York Red Bull e nazionale brasiliana, l’ex centrocampista Juninho ha segnato la bellezza di 77 reti. L'attuale direttore sportivo del Lione, ha lasciato un segno indelebile, soprattutto per il suo modo di tirare i calci piazzati. La sua "maledetta", con la capacità d'imprimere al pallone una traiettoria beffarda capace grazie ad un effetto particolare di beffare i portieri, ha fatto letteralmente scuola, e in tanti anche grazie ai nuovi palloni sempre più leggeri hanno provato ad imitarlo con alterne fortune.

Juninho si è tolto la soddisfazione di mettere alle sue spalle icone del calcio assolute. Al secondo posto di questa speciale classifica infatti troviamo Pelé con 70 gol su punizione, davanti al suo connazionale Ronaldinho e l'ex stella argentina Vitor Legrotaglie a quota 66. Una rete in più rispetto a David Beckham, altro specialista dei calci piazzati. Basti pensare al suo memorabile gol in occasione del match tra la nazionale inglese e la Grecia del 2001: una punizione perfetta che regalò alla selezione dei 3 leoni l'accesso ai Mondiali di Corea e Giappone, rimasta nella storia.

Maradona, e la memorabile punizione in Napoli-Juventus

E Maradona? Il 10 più famoso della storia del calcio in carriera ha segnato 62 gol su calcio di punizione. La sua prodezza più celebre resta senza dubbio quella realizzata il 3 novembre 1985, quando sfidò le leggi della fisica, segnando direttamente su calcio piazzato in Napoli-Juventus, disegnando una traiettoria quasi impossibile. Stesso numero di gol per il brasiliano Zico, mentre due in meno per l'attuale allenatore del Barcellona Koeman. Memorabile la punizione segnata dall'olandese nella finale della Coppa Campioni 1991-1992 che mise ko la Sampdoria di Vialli e Mancini.

Cristiano Ronaldo recordman in attività di gol su calcio piazzato

Tra i calciatori ancora in attività, il primo per gol su punizione è Cristiano Ronaldo che ha toccato quota 57. Il portoghese dal momento del suo arrivo alla Juventus, ha rallentato un po' la sua marcia, e infatti ha segnato un solo gol nello scorso luglio, dopo ben 43 tentativi e un digiuno che durava dal dicembre 2017. CR7 precede di poche reti il suo principale antagonista Leo Messi che ha da poco superato quota 50.

I calciatori che hanno segnato più gol su punizione