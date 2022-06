Gli orari delle prime 5 giornate di Serie A: Juventus e Napoli in campo a Ferragosto La Lega di Serie A ha reso noti gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2022-2023. Il Milan aprirà la stagione, in campo il 15 agosto Juventus e Napoli.

A cura di Alessio Morra

La Lega di Serie A ha reso noti gli orari delle prime cinque giornate di Serie A. C'era molta curiosità in particolare per la prima giornata, soprattutto perché per la prima volta il campionato inizia il 13 agosto e perché era stato annunciato che due incontri si sarebbero disputati il giorno di Ferragosto. Il 15 agosto scenderanno in campo prima Verona-Napoli e poi Juventus-Sassuolo, che chiuderanno la prima giornata di Serie A.

I campioni d'Italia del Milan ospitando l'Udinese apriranno il campionato di Serie A 2022-2023. Rossoneri in campo alle 18:30 sabato 13 agosto, così come Sampdoria e Atalanta. Al sabato anche l'Inter, di domenica Roma e Lazio. Proprio a Ferragosto giocheranno invece il Napoli prima e la Juventus poi.

1a Giornata Serie A

Milan-Udinese, 13 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Atalanta, 13 agosto: ore 18:30

Lecce-Inter, 13 agosto: ore 20:45

Monza-Torino, 13 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Cremonese, 14 agosto: ore 18:30

Lazio-Bologna, 14 agosto: ore 18:30

Salernitana-Roma, 14 agosto: ore 20:45

Spezia-Empoli, 14 agosto: ore 20:45

Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30

Juventus-Sassuolo, 15 agosto: ore 20:45

2a Giornata Serie A

La seconda giornata ricalcherà come programma la prima con quattro partite al sabato e quattro alla domenica, di lunedì ancora la Juventus, ma pure la Roma.

Udinese-Salernitana, 20 agosto: ore 18:30

Torino-Lazio, 20 agosto: ore 18:30

Inter-Spezia, 20 agosto: ore 20:45

Sassuolo-Lecce, 20 agosto: ore 20:45

Empoli-Fiorentina, 21 agosto: ore 18:30

Napoli-Monza, 21 agosto: ore 18:30

Bologna-Verona, 21 agosto: ore 20:45

Atalanta-Milan, 21 agosto: ore 20:45

Roma-Cremonese, 22 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Juventus, 22 agosto: ore 20:45

3a Giornata Serie A

Scatterà di venerdì la terza giornata con Monza-Udinese e Lazio-Inter. Il clou è al sabato con Juventus-Roma. Di domenica c'è Fiorentina-Napoli.

Monza-Udinese, 26 agosto: ore 18:30

Lazio-Inter, 26 agosto: ore 20:45

Cremonese-Torino, 27 agosto: ore 18:30

Juventus-Roma, 27 agosto: ore 18:30

Milan-Bologna, 27 agosto: ore 20:45

Spezia-Sassuolo, 27 agosto: ore 20:45

Verona-Atalanta, 28 agosto: ore 18:30

Salernitana-Sampdoria, 28 agosto: ore 18:30

Lecce-Empoli, 28 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Napoli, 28 agosto: ore 20:45

4a Giornata Serie A

La quarta giornata si disputa a metà settimana, questo è il primo turno infrasettimanale del campionato. Di martedì in campo Milan, Roma e Inter. Juventus e Napoli il mercoledì sera. Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana chiudono il turno.

Sassuolo-Milan, 30 agosto: ore 18:30

Roma-Monza, 30 agosto: ore 20:45

Inter-Cremonese, 30 agosto: ore 20:45

Sampdoria-Lazio, 31 agosto: ore 18:30

Udinese-Fiorentina, 31 agosto: ore 18:30

Empoli-Verona, 31 agosto: ore 18:30

Juventus-Spezia, 31 agosto: ore 20:45

Napoli-Lecce, 31 agosto: ore 20:45

Atalanta-Torino, 1 settembre, ore 18:30

Bologna-Salernitana, 1 settembre, ore 20:45

5a Giornata Serie A

La quinta giornata è la prima con lo schema classico. Di sabato giocano le tre squadre che saranno impegnate in Champions League, il martedì e il mercoledì successivo. Quindi sarà un sabato di lusso con Fiorentina-Juventus, Milan-Inter e Lazio-Napoli.