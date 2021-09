Giuseppe Rossi sorprende tutti: canta ‘Un’estate italiana’ all’esordio come opinionista tv Giuseppe Rossi ha iniziato la sua nuova avventura come opinionista nella TV americana CBS dove commenta la nostra Serie A. L’ex talento azzurro che nel nostro campionato ricordiamo soprattutto con la maglia della Fiorentina, ha esordito in questo suo nuovo ruolo cantando a sorpresa ‘Un’estate italiana’: la colonna sonora del successo dell’Italia agli Europei.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giuseppe Rossi è stato sempre stato considerato come uno dei più grandi talenti del calcio italiano. I tanti infortuni però, quasi tutti seri, hanno sempre messo a dura prova la sua continuità rallentando sensibilmente la sua carriera. Negli occhi di tutti le prodezze del giocatore nato nel New New Jersey e cresciuto tra Parma e soprattutto Manchester United, ammirate in Serie A con la maglia della Fiorentina a partire dal 2013. Dopo le avventura con Levante, Celta Vigo e Genoa, il giocatore ha giocato per un po' negli States con il Salt Lake e adesso ha iniziato una nuova vita.

Lasciati per un attimo da parte gli scarpini dato che è svincolato, Giuseppe Rossi ha iniziato una nuova avventura nelle vesti di opinionista nella TV americana CBS dove commenta la nostra Serie A. A 34 anni e con tanto entusiasmo, l'ex gioiello della Viola all'esordio in trasmissione ha intonato il ritornello della canzone "Un'estate italiana" di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che ha fatto da colonna sonora all'Italia di Roberto Mancini vittoriosa agli ultimi Europei. Sorpresi i giornalisti presenti in studio prima di iniziare a discutere di calcio. Giuseppe Rossi era stato uno dei grandi protagonisti della ‘notte magica' italiana agli Europei pubblicando un video della sua esultanza sui social al termine del successo azzurro.

A Giuseppe Rossi era stato chiesto di iniziare la trasmissione dedicata alla Serie A italiana, con una sigla speciale che potesse racchiudere al meglio l'idea del programma. E allora quale colonna sonora se non quella cantata da Chiellini e compagni dopo il trionfo dell'11 luglio scorso contro l'Inghilterra nella finale di Wembley vinta ai rigori.

Leggi anche È morto Mario Pennacchia: storico giornalista sportivo e ufficio stampa della Lazio

Rossi non ci ha pensato su due volte e in pochi secondi ha subito cantato quella canzone diventata simbolo di un intero Paese che si è stretto attorno alla propria nazionale vincente.Con la maglia azzurra Giuseppe Rossi ha giocato la sua ultima partita il 31 maggio del 2014 contro l'Irlanda terminata con il punteggio di 0-0. In totale, ‘Pepito' ha totalizzato 30 gare con l'Italia segando 7 gol.