Il Crotone ha ufficializzato l'esonero del tecnico Giovanni Stroppa. L'allenatore degli ‘Squali' è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta di ieri nel match salvezza contro il Cagliari. Il comunicato del club: "Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A.

Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera". Fatale dunque a Stroppa il ko nel match giocato in casa contro i sardi che ha visto il Crotone allontanarsi ulteriormente dalla salvezza. L'ormai ex squadra di Stroppa non vince una partita dallo scorso 17 gennaio quando riuscì a battere il Benevento allo ‘Sfida' con il punteggio di 4-1. Da quel momento in poi, nelle successive 6 partite sono arrivate altrettante sconfitte con soli 2 gol realizzati.

Nelle primissime ore successive alla sconfitta contro il Cagliari, si era parlato molto di un avvicinamento della società con Christian Bucchi, ma non è stato trovato l'accordo tra le parti. I calabresi avevano proposto a Bucchi un contratto fino al termine della stagione in corso con rinnovo in caso di salvezza ma l'allenatore ha deciso di declinare l'offerta presentata dai dirigenti Vrenna e Ursino. Ecco perché il club rossoblù ha puntato su Serse Cosmi che è già in viaggio verso Crotone per dirigere il primo allenamento e firmerà un contratto fino a fine stagione. L'ex tecnico del Perugia fungerà da traghettatore fino al termine dell'annata, l'idea del club calabrese per il prossimo campionato è infatti quella di puntare su Christian Modesto: protagonista del miracolo Pro Vercelli. Il Crotone dovrà preparare e poi affrontare l'Atalanta nel turno infrasettimanale di campionato mercoledì 3 marzo. Non proprio l'esordio ideale per qualsiasi allenatore che presto subentrerà a Stroppa sulla panchina della squadra calabrese ultima in classifica a 12 punti e a -8 dalla salvezza.