Termina 1-1 il match tra Genoa e Udinese, gara del sabato sera valida per il 27° turno della Serie A 2020/2021. Al gol di Goran Pandev risponde il rigore trasformato da Rodrigo de Paul per un pareggio che, classifica alla mano, alla fine accontenta entrambe le compagini che mettono in cascina punti importanti per allontanarsi sempre più dalla zona retrocessione. Nonostante l'alta posta in palio le due squadre a Marassi hanno dato vita ad un match molto emozionante giocato a viso aperto da entrambe le formazioni.

Nel primo tempo infatti ad aprire le danze al Ferraris è stato il veterano Goran Pandev che dopo appena nove minuti di gioco riceve in area il pallone, lo controlla, si gira e fulmina Musso portando in vantaggio il Genoa: l'arbitro annulla per un presunto controllo di mano del macedone ma poi, dopo esser stato richiamato al monito dal Var, torna sui suoi passi convalidando la rete del Grifone. L'Udinese si affida ai suoi giocatori di maggior talento e così dopo una rete di Pereyra annullata per un millimetrico fuorigioco di Llorente in avvio d'azione ravvisata dal Var, De Paul pesca in area di rigore genoana il connazionale che al momento della conclusione viene steso in area di rigore da Criscito. Nessun dubbio per l'arbitro Giacomo Camplone che all'esordio in Serie A concede il penalty in favore dei friulani: sul dischetto va lo stesso De Paul che spiazza Perin e rimette in parità il risultato.

Il copione della gara non cambia nella ripresa con le due squadre che si affrontano a viso aperto preoccupandosi più di attaccare che di difendere con l'Udinese che, trascinata da un Pereyra in grande serata, va più vicina al gol vittoria rispetto ai padroni di casa ma nel finale le occasioni più grosse capitano sui piedi di Zajc e di Behrami (che centra la traversa). La scarsa mira degli attaccanti di Gotti e di Ballardini però fa sì che il risultato non cambi fino al triplice fischio dell'arbitro che sancisce dunque un pareggio che permette ai friulani di issarsi a quota 33 punti in classifica e al Genoa di guadagnare un punto su Benevento e Spezia e portarsi momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione.