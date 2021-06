Tra le stelle dell'ormai imminente campionato Europeo c'è anche Gareth Bale, uomo-simbolo del Galles. Il duttile attaccante è reduce da una stagione in prestito al Tottenham e ha una gran voglia di trascinare la sua rappresentativa, in quello che potrebbe essere a tutti gli effetti il suo "canto del cigno". Il calciatore di proprietà del Real Madrid infatti sta seriamente pensando al ritiro e potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo l'estate.

Gareth Bale arriva a Euro 2020 tra alti e bassi. Il giocatore di Cardiff che a luglio spegnerà 32 candeline, è tornato in prestito al Tottenham dove non è riuscito a ritagliarsi un posto in prima squadra con continuità pur segnando 16 gol. Chiusa l'esperienza agli Spurs, il futuro dovrebbe essere ancora al Real Madrid, a cui è legato da un altro anno di contratto e che è fresco di matrimonio bis con Ancelotti. Tra i due il rapporto è buono anche se il tecnico svelò che alla base della prima rottura con Florentino Perez ci fu proprio la collocazione tattica del gallese e le lamentele del suo agente. Nella conferenza d'insediamento il mister ha dichiarato: "Se ha la motivazione per cercare di giocare, magari può fare una grande stagione. Non ho dubbi".

Già, questione di motivazione. Al momento però questa sembra essere molto flebile in Bale, che starebbe pensando ad un'ipotesi per certi versi clamorosa. Secondo quanto riportato da Ondacero, l'attaccante potrebbe anche decidere di ritirarsi dal calcio giocato subito dopo gli Europei. Fonti a lui vicine infatti hanno parlato di mancanza di motivazioni per continuare l'avventura calcistica che potrebbe arrivare così al capolinea. In questo modo Bale potrebbe dedicarsi ad una delle sue grandi passioni, ovvero il golf, con il Real che dal canto suo risparmierebbe un ingaggio molto alto.

Dal raduno del suo Galles, Bale per ora ha dribblato le domande sul suo futuro, dimostrandosi concentrato esclusivamente su Euro 2020: "Conosco Carlo ed è un grande allenatore. Mi trovo molto bene con lui. Abbiamo vissuto grandi momenti in passato. Non sto pensando al mio futuro ora, quando gli Europei saranno finiti sono sicuro che avremo dei colloqui e vedremo. Ora però penso solo al Galles".