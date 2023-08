Gabri Veiga sceglie l’Arabia a 21 anni e Kroos lo distrugge sui social: gli basta una sola parola Toni Kroos distrugge sui social Gabri Veiga dopo l’affare concluso per il suo trasferimento dal Celta Vigo all’Al-Ahli in Arabia Saudita. Gelato il Napoli sorpassato quando ormai il trasferimento dello spagnolo in azzurro sembrava cosa fatta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mercato del Napoli stravolto in poche ore. Gabri Veiga sembrava ormai pronto a diventare un nuovo giocatore azzurro. A 21 anni e dopo aver mostrato le proprie qualità al Celta Vigo, il salto di qualità nella squadra campione d'Italia in carica che gli avrebbe anche consentito di giocare la Champions League, era il minimo per lui, e invece i milioni dell'Arabia Saudita hanno convinto il giocatore ad accettare l'offerta dell'Al-Ahli. Una scelta puramente dettata dal denaro – non esisterebbero altre spiegazioni – che ha lasciato senza parole sia il club di De Laurentiis che migliaia e migliaia di tifosi che da questa mattina si stanno riversando sui social per sfogare tutta la loro indignazione.

Non solo sostenitori partenopei, ma anche provenienti da tutta Europa che non riescono a concepire il comportamento di alcuni giocatori che dopo tanti sacrifici preferiscono preferire i soldi immediati alla carriera. Riflessione chiara e ovvia che sta nascendo in queste ore e che ha coinvolto anche alcuni giocatori, uno in particolare: Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha risposto in maniera durissima a un post su Instagram pubblicato dal giornalista Fabrizio Romano e che riportava proprio la notizia dell'accordo tra l'Al-Ahli e il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga in terra saudita.

Difficile pensare che uno dei giocatori più titolati e vincenti in Europa e che veste la maglia del Real Madrid non possa essere stato contattato dall'Arabia così come altri campioni del suo carico. Ma evidentemente la sua risposta è sempre stata no. Motivo per cui ha sentito il dovere di scrivere pubblicamente quel commento che detto da una figura importante come lui nel calcio può avere un peso enorme. "Embarrassing" scrive Kroos in risposta a quel post, chiaramente traducibile in italiano con "imbarazzante". Un trasferimento che non poteva avere definizione migliore, con una sua parola, capace di mettere in chiaro anche il parere di alcuni top player europei che hanno avuto il coraggio di rifiutare il richiamo del denaro proveniente dall'Arabia.

Gabri Veiga firmerà un contratto fino al 2027 con ingaggio da 12,5 milioni a stagione.

Un discorso plausibile magari per giocatori ormai a fine carriera come Cristiano Ronaldo o Benzema ma non per giovani come Veiga che preferiscono rinunciare alla propria crescita professionale nel mondo del calcio pur di ottenere subito i guadagni che magari avrebbero intascato più avanti negli anni. Kroos ha ricevuto parecchi consensi da parte di utenti e tifosi che hanno condiviso totalmente il suo punto di vista su questa operazione. In effetti oltre a giocatore over 30 difficilmente si vedevano Under 21 accettare l'Arabia Saudita. E invece è successo con un giocatore che lo stesso centrocampista tedesco ha anche affrontato da avversario in Liga. Dall'altra parte resta l'incredulità di un Napoli completamente spiazzato da questo risvolto amaro che praticamente lascia il club di De Laurentiis a mani vuote a una settimana dalla chiusura del calciomercato.