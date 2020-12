La gara di Champions League tra il Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir è stata interrotta dopo che il club turco ha protestato per un'offesa razzista proferita dal quarto uomo ad un membro dello staff della squadra allenata dall'ex calciatore dell'Inter Okan Buruk. La persona a cui era diretta la frase discriminatoria è Pierre Webo, ex giocatore e attuale vice allenatore del Basaksehir, mentre ad aver proferito la frase "ala negru" è stato il quarto direttore di gara Sebastian Colţescu.

La gara del Parco dei Principi stava andando avanti in maniera normale quando la panchina del club turco ha iniziato a protestare nei confronti del quarto ufficiale di gara e ha richiamato l'attenzione dell'arbitro in campo. Dopo 8 minuti di stop, in cui ci sono state vibranti discussi in campo e nei pressi delle panchine, la squadra di Istanbul ha deciso di rientrare negli spogliatoi e il primo direttore di gara, Ovidiu Hațegan, non ha potuto far altro che prendere atto della scelta. Applausi da parte delle persone presenti nell'impianto francese nei confronti del Basaksehir. In campo anche Leonardo, dirigente dei parigini per capire la situazione.

A prendere la posizione più forte è stato Demba Ba, attaccante della squadra di Istanbul, che ha attaccato il quarto uomo dicendo: “Perché quando ti rivolgi ai ragazzi bianchi usi solo il termine “ragazzi” e quando ti rivolgi ai ragazzi di colore usi il termine “ragazzi neri”? Perché? Dimmi perché?”. Subito sono intervenuti Neymar e Mbappé per cercare di capire la situazione e hanno preso le parti del calciatore senegalese e della squadra turca. Posizione forte anche quella di Presnel Kimpembe: "Dici sul serio? Ecco, stiamo andando". Nella pancia del Parc du Princes sono state portate avanti le trattative per riprendere il match ma l'Istanbul ha portato avanti una posizione ben precisa: non sarebbe scesa in campo con lo stesso quarto uomo.

Dopo varie consultazioni è stato deciso che la partita doveva riprendere alle ore 22.00 ma c'era grande discordanza tra giocatori di Basaksehir, alcuni di quali vogliono riprendere mentre altri no. Negli spogliatoi Demba Ba avrebbe proposto a Marquinhos che i giocatori rientrassero insieme sul prato tenendosi per mano. Al posto di Colţescu sarà a bordo campo uno degli arbitri al VAR a fare il quarto arbitro: gli uomini designati al supporto video erano gli italiani Marco Di Bello o Maurizio Mariani e sarà il secondo che dovrebbe portare a termine la gara. Il Basaksehir ha postato sul suo profilo Twitter il logo della campagna contro il razzismo dell'Uefa.