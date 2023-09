Francesco Facchinetti entra nel mondo del calcio, è diventato agente FIFA: “Ho studiato 600 pagine” Francesco Facchinetti entra ufficialmente a far parte del mondo del calcio. Ha infatti annunciato sui social di essere diventato agente FIFA. Ha superato l’esame di abilitazione al secondo tentativo: “Ho studiato 600 pagine per 2 mesi e mezzo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ha voluto, ha studiato e alla fine ha ottenuto ciò che voleva. Francesco Facchinetti è diventato agente FIFA. Svestiti ormai da tempo i panni di Dj Francesco, il cantautore e conduttore televisivo figlio di Roby Facchinetti – tastierista e voce dei Pooh – ha annunciato questa sua nuova avventura attraverso una story sul proprio profilo Instagram. Facchinetti ha infatti superato l'esame di abilitazione e ora potrà operare ufficialmente nell'ambito del calciomercato. Un obiettivo centrato dopo ben due tentativi: la prima volta fu infatti bocciato come annunciato da lui stesso.

A questo punto Facchinetti è diventato a tutti gli effetti un procuratore calcistico. "Sono agente FIFA libero di operare: promosso" ha scritto proprio all'interno della sua story mentre gira su sé stesso e spiega in pochi secondi il percorso che l'ha portato a centrare questo traguardo speciale. "Sono tornato bambino, sto impazzendo e sono felicissimo – ha detto – Esame passato al secondo tentativo". Non una passeggiata secondo quanto spiega nel video: "Ben 600 pagine in inglese, 20 domande e solo 5 errori possibili".

Francesco Facchinetti a Casa Azzurri.

Facchinetti è riuscito nel suo intento, si avvicina al computer e legge l'email che gli è stata inviata poco prima in cui viene confermato proprio di essere stato promosso ottenendo l'abilitazione. "La prima volta mi hanno bocciato, ne ho sbagliate 6 – ha spiegato ancora il figlio d'arte – La seconda invece è stata quella buona. Ce l'ho fatta". Tutta la sua gioia Facchinetti l'ha dunque espressa in una story pubblicata sul suo profilo Instagram sottolineando come sia stato spinto da tante persone per raggiungere questo obiettivo

L'ex Dj più famoso d'Italia, celebre per il suo brano ‘La canzone del capitano', ha infatti ringraziato tutti coloro i quali gli sono stati vicini in questi mesi di studio intenso. "Ho studiato per due mesi e mezzo, ma ce l’ho fatta, ringrazio quelli che mi sono stati vicino – ha detto con un entusiasmo senza freni – Sono libero di operare sul mercato mondiale”. Staremo a vedere ora come vorrà sfruttare questa abilitazione e se iniziare subito ad operare nelle prossime finestre di trasferimenti.