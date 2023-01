Fiori e sciarpe per Vialli a Genova e Londra, i tifosi rendono omaggio al loro idolo: “Ti amiamo” I tifosi di Sampdoria e Chelsea hanno voluto omaggiare con fiori e sciarpe Gianluca Vialli davanti agli stadi di Genova e Londra: centinaia di fan sono accorsi al Ferraris e a Stamford Bridge per ricordare il loro idolo.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Gianluca Vialli morto a 58 anni ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto i tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il mondo. L'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Chelsea era conosciuto ovunque e la sua scomparsa, a causa di un tumore al pancreas che lo accompagnava dal 2017, ha suscitato reazioni dal grande impatto emotivo.

L'ex capo delegazione della Nazionale Italiana era molto amato da chi lo conosceva da vicino e dai tifosi: nel corso della sua carriera ha vissuto momenti di tensione e discussioni ma era uno ‘vero' Vialli, non di nascondeva dietro frasi fatte o di circostanza perché non aveva paura di dire la sua opinione. Per questo la notizia della sua scomparsa ha dato vita ad un fiume di reazioni, da parte di personaggi noti e semplici fan, sui social e anche per strada.

Nelle ore successive alla diffusione della notizia tanti tifosi hanno voluto rendere omaggio al loro idolo e soprattutto a a Genova e Londra si sono recati presso gli stadi dove Vialli li aveva incantati con le sue giocate. Un attimo di silenzio, una battuta con l'amico e un ricordo: momenti che rimarranno per sempre scolpiti nella loro memoria.

A Stamford Bridge i supporter del Chelsea hanno depositato fiori, sciarpe e bigliettini di grande affetto ("Ti amiamo Gianluca") nei pressi di una foto dell'ex calciatore che è fissa su un muro dell'impianto, che aveva la bandiera del club a mezz'asta in segno di lutto.

Lo stesso è accaduto a Genova, dove alcuni tifosi della Sampdoria hanno portato sciarpe blucerchiate e acceso qualche lumino sotto la Gradinata Sud dello stadio Luigi Ferraris, cuore del tifo doriano. Domani alle ore 18 ci sarà un momento di ricordo sempre sotto il medesimo settore.

Per ricordare il campione scomparso a Londra all'età di 58 anni si è mossa anche la Regione Liguria, che sul palazzo in piazza De Ferrari ha proiettato alcune foto dell'attaccante nato a Cremona insieme al messaggio "Ciao Gianluca".

Intanto, per domenica si annuncia un atmosfera speciale allo stadio Ferraris: la Sampdoria affronterà il Napoli e la tifoseria dei blucerchiati ricorderà certamente uno dei beniamino dell'epoca più vincente e splendente della storia del club.