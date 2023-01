Gianluca Vialli e la sua Cremona, dall’infanzia nel castello alla fidanzata storica: chiesto il lutto cittadino I cittadini di Cremona chiedono il lutto cittadino per la morte a 58 anni di Gianluca Vialli, ex calciatore di Sampdoria e Juventus che con Cremona e la Cremonese aveva un legame mai interrotto. Qui è iniziata la sua storia tra i primi calci al pallone in oratorio, il castello in campagna e una bellissima fidanzata.

"Si proclami adesso il lutto cittadino". Lo chiedono a gran voce gli abitanti di Cremona, che oggi piangono il loro concittadino più celebre: è Gianluca Vialli, morto a 58 anni per un tumore al pancreas. Perché nonostante l'indirizzo di casa londinese e la moglie britannica, nelle vene dell'ex calciatore simbolo di Sampdoria e Juventus scorreva infatti sangue lombardo, e in particolare cremonese. Un amore e un legame, quello per la città del Torrazzo, che non si è mai interrotto negli anni. "Una gentilezza accogliente, un garbo signorile e buono", lo ricorda il sindaco Gianluca Galimberti. "Nel cuore dei cremonesi, da sempre".

L'infanzia nel castello di Grumello e la fidanzata storica

Ultimo di cinque fratelli (Mila, Nino, Marco, Maffo), Gianluca Vialli nasce proprio a Cremona nel 9 luglio del 1964. Cresce qui, tra l'oratorio Cristo Re nella zona di viale Po e la dimora di campagna dove i Vialli si recano in villeggiatura d'estate: si tratta di Villa Affaitati di Belgioioso a Grumello Cremonese, un castello del XV secolo con ben 60 stanze. Un'infanzia felice e agiata quella di Gianluca, sotto l'ala dei fratelli maggiori e del padre, imprenditore e proprietario di un'azienda che produce prefabbricati. Trascorre placida, a pane e pallone, anche la sua giovinezza di provincia. "Pensavo solo al calcio. Dopo la scuola, a Cremona, andavo all’oratorio e giocavo tutto il giorno", raccontò. In tanti della vecchia generazione lo ricordano in sella alla sua Vespa, giovane e già famoso attaccante del circondario. Abbracciata a lui, da dietro, la bellissima Giovanna Moro, fidanzata storica per 13 anni. Che in seguito ha lasciato il posto a Cathryn White Cooper, ex modella sudafricana conosciuta durante il periodo nelle fila del Chelsea, che tratterrà per sempre Gianluca nell'Oltremanica. Il matrimonio nel 2003, con l'arrivo delle due figlie Olivia e Sofia.

Gli esordi calcistici a Cremona e il tifo per la Cremonese

Cremona per Gianluca Vialli è famiglia, affetti, amori di gioventù, ricordi. E ovviamente anche calcio. L'ultima immagine è di pochi mesi fa, settembre 2022. Vialli siede sugli spalti dello stadio Zini a Cremona, per assistere alla partita della sua Cremonese contro il Sassuolo. Una fede calcistica senza fine, a cui i tifosi della squadra hanno reso omaggio giusto due giorni fa, prima della morte del calciatore: "Gianluca Vialli segna per noi", la scritta sullo striscione allo stadio, per lanciare un messaggio a Vialli ricoverato in ospedale durante le sue ultime ore di vita. Del resto si può dire che il team grigiorosso abbia un gran debito di gratitudine verso l'ex bomber e allenatore che nel 1984, dopo 54 anni, trascinò in volata la sua squadra d'esordio direttamente in Serie A. "È sempre bello rivederti a casa", le parole della Cremonese per Vialli. Perché Cremona, per Gianluca Vialli, in fondo è sempre stata solo e semplicemente questo.