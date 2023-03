Finge di essere il capo degli ultras per fare colpo su una ragazza: appello disperato alla curva Cosa non si fa per amore? Questo tifoso del Melbourne City è stato protagonista di una storia surreale.

A cura di Ada Cotugno

Cosa non si fa per amore? Per impressionare il proprio partner al primo appuntamento si arriva spesso a compiere gesti estremi e romantici, ma questo tifoso della squadra di calcio del Melbourne City ha superato davvero ogni limite.

Tutto comincia da Tinder, famosa app di incontri, dove il ragazzo resta folgorato da una donna e le propone di uscire insieme. Tutto apparentemente normale, se non fosse per il fatto che durante la conversazione lui le abbia rivelato di essere il capo del gruppo di ultras del club australiano.

Una bugia bella e buona, inventata forse per rendersi più interessante agli occhi della donna. E, come se non bastasse, il luogo del loro appuntamento sarebbe stato proprio lo stadio. Che fare allora per non essere scoperti?

Trovatosi alle strette, il tifoso ha avuto una sola idea: chiedere aiuto ai veri ultras del Melbourne City. Tramite un gruppo Facebook il ragazzo ha lanciato il suo appello, sperando di colpire al cuore dei tanti che sarebbero stati presenti allo stadio quel giorno.

"Ciao ragazzi, porterò la ragazza con cui esco alla partita domenica e le ho detto di essere uno dei capi della tifoseria", ha scritto per spiegare la situazione. Poi l'appello accorato: "Se vi comprassi degli hotdog mi acclamereste come il vostro leader durante il mio ingresso nell'area 17? Vi voglio bene".

Un compromesso ironico che però ha fatto il giro del web, arrivando anche ai giocatori del Melbourne City. Il difensore Scott Jamieson ha condiviso il messaggio su Twitter chiedendo più dettagli sul ragazzo: "Dobbiamo fargli fare la figura dell'uomo che dice di essere".

Inoltre anche gli altri tifosi hanno provato a fare la propria parte per aiutare il ragazzo, proponendo diverse idee. Qualcuno ha suggerito ai giocatori di festeggiare il gol con lui, oppure di fargli tenere un discorso a tutta la squadra.

I veri ultras si sono mobilitati e a quanto pare la tifoseria avrà il suo nuovo leader, almeno per un giorno. E chissà se la messa in scena (ovviamente segreta), possa aiutare il tifoso a far colpo sulla ragazza.