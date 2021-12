Esonerato nei giorni di Natale dopo una vittoria storica: per Thiago Motta finale assurdo Nonostante l’impresa di Napoli, Thiago Motta rischia seriamente di essere esonerato dallo Spezia. E c’è già un nome pronto per la sostituzione, con i contatti avviati.

A cura di Marco Beltrami

Il 2021 di Thiago Motta si è concluso, sul campo, con il botto. La vittoria assolutamente sorprendente del suo Spezia sul campo del Napoli ha permesso ai bianconeri di iniziare il 2022 con un vantaggio di 5 punti sul terzultimo posto occupato attualmente dal Genoa. Nonostante tutto però il giorno dell'Epifania al Picco nel match interno contro il Verona sulla panchina dello Spezia potrebbe esserci un nuovo allenatore e non l'ex centrocampista dell'Inter. Per quest'ultimo infatti la possibilità dell'esonero, nonostante il successo dello stadio Maradona, è ancora molto concreta al punto che c'è già un nome caldo per la sostituzione.

Thiago Motta deve fare i conti ormai da diverse settimane con le voci relative ad un possibile addio anticipato allo Spezia. Prima dell'exploit di Napoli, la squadra ligure non vinceva da 7 partite considerando anche la Coppa Italia (pesante il flop interno contro il Lecce) con 5 sconfitte e 2 pareggi. L'ultima vittoria risaliva ad inizio novembre, per una compagine scivolata rapidamente nelle zone caldissime della classifica. Oltre ai risultati negativi però è un altro l'aspetto che ha spinto il club a fare valutazioni sulla permanenza di Motta.

Sul tavolo anche la gestione dello spogliatoio, e alcuni episodi poco graditi che avrebbero segnato una frattura anche tra il tecnico e alcuni giocatori. Una situazione che avrebbe fatto anche incrinare il rapporto tra Thiago Motta e il direttore sportivo Pecini, al netto delle dichiarazioni di circostanza di quest'ultimo. Proprio per questo, nell'ottica di ricompattare il gruppo, l'esonero potrebbe essere ancora dietro l'angolo nonostante gli inaspettati 3 punti arrivati a Napoli.

Attenzione a quello che potrebbe accadere già nelle prossime ore e prima della fine del 2021, durante le festività. Secondo quanto confermato da Sky, sono stati già avviati i contatti con Marco Giampaolo, che Pecini conosce bene in virtù dell'esperienza condivisa alla Sampdoria. A quanto pare il mister ex Milan, reduce dall'esperienza sfortunata al Torino della scorsa annata, avrebbe chiesto lumi sul progetto bianconero, prima di potersi esprimere in maniera definitiva. Il futuro di Thiago allo Spezia sembra essere appeso ad un filo. Un finale davvero assurdo considerando l'ultima eccezionale vittoria conquistata con una prova di grande sacrificio in casa di una delle big della Serie A.