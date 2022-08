É un gol alla Messi, ma la prodezza l’ha fatta Joseph Aribo: “Bravo, ma anche fortunato” Nell’amichevole tra Southampton e Villarreal ha segnato un gol favoloso Joseph Aribo, calciatore nigeriano, che ha realizzato un coast coast pazzesco. Aribo, prima di battere Reina, ha dribblato tanti avversari.

A cura di Alessio Morra

Sono tantissime le amichevoli internazionali che si giocano durante l'estate e spesso in queste partite si vedono dei super gol. Solo, tra quelli degli ultimi giorni, si possono citare quello di Dembele alla Juve e soprattutto il pallonetto di Barella al Lione e la magia di Sabiri che contro il Besiktas ha fatto gol da centrocampo. Ma tra le prodezze estive ce n'è una che le batte tutte, un gol bellissimo che in Inghilterra è stato già paragonato a una perla di Leo Messi. Rete che ha realizzato Joseph Aribo.

Al St.Mary's nel weekend si è giocata l'amichevole tra Southampton e Villarreal. Due squadre che hanno la necessità di trovare velocemente la condizione i giusta, gli inglesi perché sabato prossimo sono già in campo in Premier League e giocheranno contro il Tottenham. Il ‘Sottomarino Giallo' invece a breve disputerà i preliminari di Conference League. Il risultato finale di questa partita (2-1 per gli spagnoli) è finito nettamente in secondo piano. Perché la scena se l'è presa Aribo, centrocampista nigeriano prelevato dai Rangers Glasgow.

Sull'1-0 Villarreal, al 63′, questo calciatore di ventisei anni recupera un pallone, lo fa nella sua trequarti e inizia a correre, avanza, lo fa palla al piede, continua a galoppare, dribbla tre avversari, li salta nello spazio di pochi metri, poi con una finta di corpo ne mette a sedere altri due. Davanti a Reina non può sbagliare. Il gol è strepitoso, il biglietto da visita mostrato ai nuovi tifosi è clamorosamente bello.

Una perla rara, che velocemente sui social network è stata celebrata con toni fantasmagorici. In tanti hanno paragonato questo gol a uno di quelli formidabili firmati da Leo Messi, c'è chi ha scritto: "Cristiano Ronaldo e Mbappé non riuscirebbero a segnare un gol così, Messi sì".

Aribo invece dopo il match ha fatto il modesto: "Stavo ridendo con i ragazzi nello spogliatoi. Ho detto che non sapevo nemmeno da dove avessi tirato fuori quel colpo di piede destro, ma è stata davvero una bella sensazione segnare in casa e spero di poterlo portare nelle partite per venire ad aiutare i ragazzi in questa stagione. È davvero importante aver segnato e spero di poter prendere questo slancio nelle partite a venire".

L'allenatore Hasenhuttl che lo ha voluto fortemente ha elogiato il suo calciatore, ma non troppo: "Aribo è stato bravissimo, ma anche un pizzico fortunato. Quando corre con la palla è difficile da fermare, ha spesso delle ottime soluzioni".