È morto a 40 anni Modeste M’Bami, medaglia d’oro col Camerun alle Olimpiadi di Sidney 2000 Una brutta notizia arriva dalla Francia: è morto a 40 anni Modeste M’Bami, medaglia d’oro col Camerun alle Olimpiadi di Sidney 2000 ed ex centrocampista di PSG e Marsiglia.

A cura di Vito Lamorte

Una notizia molto triste arriva dalla Francia. È morto all'età di 40 anni Modeste M'Bami, ex calciatore del Camerun che in carriera ha vestito le maglie dell‘Olympique de Marseille e del Paris Saint-Germain prima di concludere la sua carriera a Le Havre. È stato l'agente Franck Belhassen ad annunciare la notizia sui social in serata e secondo quando riportato da tutti i media francesi, l'ex giocatore è deceduto a causa di un infarto.

Si è fatto notare, come appena sottolineato, in Ligue 1 nei primi anni 2000 ma prima di tornare in Francia per chiudere il suo percorso calcistico ha giocato anche in Spagna, in Cina, in Arabia Saudita e in Colombia. È cresciuto nel Sedan ma con il PSG, dove ha giocato tra il 2003 e il 2006, si è affermato definitivamente come uno dei migliori centrocampisti difensivi del torneo e ha vinto due Coupe de France (2004 e 2006).

C'è una vittoria che più di altre lo ha visto protagonista, ed è quella della medaglia d'oro con il Camerun alle Olimpiadi del 2000 a Sidney: in finale i Leoni Indomabili vinsero ai calci di rigore per 5-3 sulla Spagna ma è nella sfida contro il Brasile che M'Bami mette la sua firma.

I quarti di finale del torneo mettono la selezione africana contro la Seleçao di Ronaldinho ma a spuntare furono Mboma e compagni proprio grazie ad una rete di M'Bami nei tempi supplementari. A soli 17 anni ha fatto parte della generazione degli Eto'o, dei Lauren e dei Geremi.

M'Bami ha fatto parte delle sua nazionale tra il 2000 e il 2009 e ha collezionato 38 presenze con i Leoni Indomabili. Ha disputato 2 edizioni della Coppa d'Africa: quella del 2004, dove ha realizzato una doppietta allo Zimbabwe nella fase a gironi; e nel 2008, dove è arrivato a giocarsi la finale contro l'Egitto. È stato finalista anche nella Confederations Cup del 2003 contro la Francia.