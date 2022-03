Dove si gioca Turchia-Italia e perché non è allo stadio Olimpico di Roma Turchia e Italia si sfidano nella finale ‘di consolazione’ dei playoff dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022: perché si gioca a Konya e non a Roma.

A cura di Vito Lamorte

Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar, l'Italia affronterà la Turchia nella finale ‘di consolazione' dei playoff. Una gara che non sarà ricordata dagli annali, visto che entrambe non sono riuscite a strappare il pass per la finale degli spareggi e vedranno da casa il torneo che si giocherà alla fine dell'anno.

Si tratta di un match che viene disputato solo per la ripartizione dei diritti televisivi e per il ranking FIFA ma, ad esempio, il Portogallo aveva fatto sapere che in caso di sconfitta non avrebbe partecipato ad una gara del genere. Chiunque avrebbe partecipato con il morale sotto i piedi per la certezza di non partecipare alla Coppa del Mondo e così sarà anche per Turchia e Italia.

Si tratta di una vera e propria amichevole, quindi non ci saranno tempi supplementari dopo i 90′, e al fischio finale del match, che probabilmente nessuno voleva giocare dopo l'eliminazione, verranno distribuiti punti per il ranking come sempre accaduto.

Dove si gioca Turchia-Italia: lo stadio della partita

La sfida tra la nazionale turca e gli Azzurri si giocherà al Konya Büyükşehir Torku Arena, conosciuta come Torku Arena: si tratta di un impianto inaugurato nel 2014 e ha una capienza di 41.981 posti. Lo stadio sostituisce il vecchio Atatürk di Konya e ospita le partite Konyaspor Kulübü e dal 2015, in più di un'occasione, quelle della nazionale turca.

Perché la partita tra Italia e Turchia si giocherà nella penisola anatolica e non nel nostro paese? La gara si giocherà a Konya non per una vera e propria scelta da parte di FIFA o UEFA ma perché il sorteggio tenutosi a Zurigo lo scorso novembre aveva decretato che la Turchia avrebbe dovuto giocare la finale in casa, nel caso avesse battuto il Portogallo nella semifinale dei playoff; e l'Italia sfidare in trasferta le eventuali avversarie: per questo motivo la sfida tra la nazionale campione d'Europa in carica e la selezione di Stefan Kuntz si giocherà in Turchia.

I precedenti dell’Italia a Konya

L’Italia giocherà per la prima volta nella sua storia a Konya ma sono undici i precedenti contro la nazionale turca. Gli Azzurri non hanno mai perso: 8 vittorie e 3 pareggi, con 21 gol realizzati e 5 subiti, e l’ultimo incrocio è datata 11 giugno 2021, quando allo stadio Olimpico di Roma gli Azzurri vinsero per 3-0 il match inaugurale di EURO 2020 e diedero inizio alla loro cavalcata verso il trionfo di Wembley.