Dopo il ‘sì’ all’altare, la sposa decide la partita con un gol: “Come dovrebbero essere i matrimoni” I festeggiamenti del matrimonio della calciatrice del Liverpool, Rhiannon Roberts, non potevano non concludersi con una partita tra gli invitati.

A cura di Vito Lamorte

Quale modo migliore per festeggiare il matrimonio se non con una partita di calcio? Questo è quello che è successo durante il ricevimento della calciatrice Rhiannon Roberts, star del Galles e del Liverpool. La 31enne si è finalmente sposata con Nathan Rooney lo scorso fine settimana dopo vari tentativi falliti a causa di Covid e, inevitabilmente, l'epilogo non poteva non avere il pallone come protagonista.

Durante la festa nella splendida cornice di Mitton Hall nel Lancashire, gli invitati si sono divisi in due squadre: uomini contro donne, con grande partecipazione da parte di tutti i presenti. Le compagne di squadra del Liverpool hanno aiutato la Roberts a realizzare la rete della vittoria finale, festeggiata come se si trattasse di una ‘partita vera'.

La sposa ha partecipato alla gara con l'abito svolazzante e con un superbo gol ha dato di nuovo il via ai festeggiamenti dopo l'incertezza che il pareggio per 1-1 aveva fatto calare sul match. La Roberts su Instagram ha postato il video della partita e ha commentato così: "Come dovrebbero essere i matrimoni".

Dopo la tanto attesa cerimonia, Rhiannon Roberts ha ringraziato tutti i presenti per la fantastica giornata vissuta: "A nome di mio marito ed io, vorremmo ringraziare tutti coloro che sono venuti a festeggiare con noi, per tutti i messaggi e i regali. Dopo tre tentativi, abbiamo vissuto un giorno incredibile. Non vediamo l'ora di iniziare una vita coniugale insieme e di vedere cosa ci riserva il futuro".

Il loro matrimonio è stato rinviato per la prima volta a marzo 2020, quando la pandemia aveva colpito pesantemente il Regno Unito, e poi nuovamente nel 2021. Alla fine l'ex allenatore dei Blackburn Rovers, Nathan Rooney, e la calciatrice Rhiannon Roberts sono riusciti a coronare il loro sogno e ora si stanno godendo la luna di miele a Roma.

La Roberts si è sposata pochi giorni dopo la parata delle squadre maschili e femminili del Liverpool per la città: le Women hanno vinto il campionato e hanno conquistato la promozione nella massima serie dopo un'assenza di due anni. Insomma, giorni belli e pieni di festeggiamenti.