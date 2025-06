video suggerito

Donnarumma a Plizzari: "Quelle pagliacciate non le fare. Ascolta me, lo dico per la tua carriera" Alfredo Donnarumma subito dopo Pescara-Ternana valida per i playoff di Serie C vinti dalla squadra di Baldini, si è avvicinato al portiere Plizzari ed esplode: "Quelle pagliacciate non si fanno".

A cura di Fabrizio Rinelli

Alessandro Plizzari è stato il grande protagonista della promozione in Serie B del Pescara contro la Ternana dopo 4 anni d'attesa. Il portiere della squadra abruzzese – che all'andata aveva vinto 1-0 in Umbria – aveva parato ben tre rigori nella lotteria dei tiri dagli undici metri durante la finale playoff di Serie C terminata 1-0 per la squadra di Liverani anche dopo i tempi supplementari. Plizzari ha respinto i tiri di Ferrante, Casasola e Donnarumma facendo esplodere la festa all'Adriatico con il Pescara che centra finalmente la promozione nel campionato cadetto.

A fine partita però è proprio Alfredo Donnarumma, attaccante della Ternana con trascorsi importanti in Serie B essendosi distinto per diversi anni come uno dei migliori marcatori del campionato cadetto, si è avvicinato a Plizzari per parlargli. Il portiere del Pescara aveva subito un infortunio al polpaccio nel finale dei tempi supplementari e per questo motivo il gioca è rimasto fermo per diverso tempo. Donnarumma non ha creduto al suo infortunio e a fine partita è esploso contro Plizzari: "Sei stato eccezionale dall'inizio alla fine però quelle pagliacciate lì non si fanno".

Donnarumma si avvicina a Plizzari e in un video diventato immediatamente virale si vede come si sia voluto fermare a parlargi accompagnato da altri giocatori della Ternana e del Pescara fermi lì ad ascoltare: "Ascolta me, lo dico per la tua carriera, sono cose che per il nostro livello non puoi fare – ha aggiunto ancora Donnarumma che non voleva ascoltare le spiegazioni del portiere del Pescara il quale ha tentato di rispondere alle sue accuse -. Dai, non ci credo che dopo un infortunio fai parate del genere!”. Plizzari subito dopo quel faccia a faccia ha poi parlato in diretta tv spiegando quanto accaduto.

Le parole di Plizzari dopo il faccia a faccia con Donnarumma

“Mi ha detto che secondo lui ho fatto delle sceneggiate, ma io sono proprio l’ultimo a fare certe cose – ha detto il portiere ai microfoni di Rete8 -. Mi dispiace che sia andata così perché è un gran giocatore, ha una bella carriera e mi dispiace che abbia avuto questa impressione di me”. Plizzari era stato protagonista in partita di almeno cinque parate decisive tra tempi regolamentari e supplementari prima di mettere la ciliegina sulla torta alla sua prestazione con le parate decisive ai calci di rigore che hanno contribuito a riportare il Pescara di Silvio Baldini di nuovo in Serie B dopo 4 anni di attesa.